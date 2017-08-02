 Başakşehir A Spor’da tarih yazacak – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    A Spor’da tarih yazacak

    <a href="/index/basaksehir?id=85aca40f-e535-4ee4-b3c1-d1d7846bb366" class="" rel="tag">Başakşehir</a> A Spor’da tarih yazacak

    Turuncu-lacivertliler, 3. ön eleme turunda 3-3’ün rövanşında Brugge’ü 20.45’te ağırlayacak. Temsilcimiz, A Spor’daki dev maçta tarihi geri dönüşü zaferle noktalama peşinde.

    Tarihinde ilk kez 'nde boy gösteren M., 3. Ön Eleme Turu'nda 3-3'ün rövanşında Belçika'dan 'ü saat 20.45'te konuk edecek. Belçika'daki ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen turuncu-lacivertliler'de hedef; bu avantajı koruyarak hem Play-off turuna yükselmek, hem Avrupa'daki ilk galibiyeti almak hem de Avrupa Ligi gruplarını garantilemek. İLK maçta 3-3 kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan turlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise M. turu geçerken, 3-3'lük skor uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Brugge olacak. Temsilcimizde Chedjou ile sakatlıkları sonrası dönüş süreçleri devam eden Egemen ve Mehmet Batdal, yok. İlk maçta sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu ise 11'de yer alacak.



    KAFAMIZDA ŞÜPHE YOK
    M.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Edin Visca basın toplantısı düzenledi. Avcı, "İlk maçın analizini yaptık. İyi ve kötü yanlarımıza çalıştık. Kafamızda en ufak gri bir durum yok. İki sezondur Avrupa'da eleme oynuyoruz. Yarınki maçın Türk futbolu ve kulübümüzün gelişimi adına önemini herkes biliyor. Biz de bunun farkındayız" dedi. Boşnak yıldız ise, "Karşımızda Avrupa'da deneyimli bir Brugge takımı var. Rakibimizin tecrübeli ve iyi oyuncuları mevcut. İlk maça iyi başlayamadık, ikinci yarı çok daha iyiydik ama o bizim gerçek potansiyelimiz değildi. Yarın gösterecek daha çok potansiyelimiz var" diye konuştu.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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