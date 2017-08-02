Başakşehir A Spor’da tarih yazacak
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3’ün rövanşında Brugge’ü 20.45’te ağırlayacak. Temsilcimiz, A Spor’daki dev maçta tarihi geri dönüşü zaferle noktalama peşinde.
KAFAMIZDA ŞÜPHE YOK
M.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Edin Visca basın toplantısı düzenledi. Avcı, "İlk maçın analizini yaptık. İyi ve kötü yanlarımıza çalıştık. Kafamızda en ufak gri bir durum yok. İki sezondur Avrupa'da eleme oynuyoruz. Yarınki maçın Türk futbolu ve kulübümüzün gelişimi adına önemini herkes biliyor. Biz de bunun farkındayız" dedi. Boşnak yıldız ise, "Karşımızda Avrupa'da deneyimli bir Brugge takımı var. Rakibimizin tecrübeli ve iyi oyuncuları mevcut. İlk maça iyi başlayamadık, ikinci yarı çok daha iyiydik ama o bizim gerçek potansiyelimiz değildi. Yarın gösterecek daha çok potansiyelimiz var" diye konuştu.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
Başakşehir A Spor’da tarih yazacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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