Adebayor: Çok şanslıyım

İlk olarak Gael Clichy'nin ortasında kaydettiği golü anlatan Adebayor "Bildiğiniz gibi Clichy ile İngiltere'de birlikte (Arsenal'de) oynadım. Soldan indiği zaman orta keseceğini bilyordum. İnanılmaz bir orta yaptı. Ben de sadece dokundum; güzel bir gol oldu. Fakat sevinci uzatmamamız lazım; Önümüzde yine zorlu maçlarımız var" dedi.

Maçın ardından, karşılaşmayı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edilen Adebayor, bu anları şöyle anlattı: "7 aydır buradayım. Cumhurbaşkanı'nı görme şansına ve onuruna eriştim. Bazıları bu şansı yakalayamıyor ama ben bu onura bugün eriştim. Kendileri tarafından kutlanmak güzeldi. Ben de ülkem Togo'yu temsil ediyorum. Togo ile ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk. Cumhurbaşkanı ile böyle bir diyalog yaşamak beni mutlu etti."

Öte yandan Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 11 gole katkıda bulundu. Togo'lu santrfor bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistle oynadı.



