Adebayor: Çok şanslıyım
Club Brugge maçında 1 gol, 1 asistle oynayarak galibiyette büyük pay sahibi olan Medipol Başakşehirli Emmanuel Adebayor; karşılaşmayı ve turu değerlendirdi.
İlk olarak Gael Clichy'nin ortasında kaydettiği golü anlatan Adebayor "Bildiğiniz gibi Clichy ile İngiltere'de birlikte (Arsenal'de) oynadım. Soldan indiği zaman orta keseceğini bilyordum. İnanılmaz bir orta yaptı. Ben de sadece dokundum; güzel bir gol oldu. Fakat sevinci uzatmamamız lazım; Önümüzde yine zorlu maçlarımız var" dedi.
Maçın ardından, karşılaşmayı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edilen Adebayor, bu anları şöyle anlattı: "7 aydır buradayım. Cumhurbaşkanı'nı görme şansına ve onuruna eriştim. Bazıları bu şansı yakalayamıyor ama ben bu onura bugün eriştim. Kendileri tarafından kutlanmak güzeldi. Ben de ülkem Togo'yu temsil ediyorum. Togo ile ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk. Cumhurbaşkanı ile böyle bir diyalog yaşamak beni mutlu etti."
Öte yandan Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 11 gole katkıda bulundu. Togo'lu santrfor bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistle oynadı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:55
-
Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
-
''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
-
Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Adebayor: Çok şanslıyım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.