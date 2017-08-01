Medipol Başakşehir, Club Brugge maçına hazır
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Antrenmana sakatlıktan yeni çıkan Egemen Korkmaz ile sakatlığı süren Aurelien Chedjou katılmadı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:41
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Milli takıma TD ararken, bir bakmışıkki TFF' na yeni başkan seçiliyor ! Zira bu kadar gündemde olmak , hayra alamet degil !
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 7
Yorum
idris türkiyenin tartşmasıs en iyi teknik direktörüne bu yapılanlar çekememezlik ve saygısızlıktır
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 7
Yorum
4elements konate dogru secimmi tartisilir ve hatta baska bi forvet sart cünkü ereni görme sansimiz oldu eren asla galatasarayin golcüsü olamaz acil gönderilmelie ve yerine daha kaliteli biri alinmali.
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