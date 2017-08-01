İşte muhtemel 11'ler

ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen Başakşehir'de hedef, bu avantajı koruyarak, Play-off turuna yükselmek.



MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Çaçiara, Attamah, Eprianu, Clchy,- Emre(Gökhan İnler), Mahmut- Visca, Elia, Mossoro, Adebayor



Club Brugge: Horvath,- Engels, Palacios, Denswil, De Bock,- Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,- Vossen, Dennis



NASIL TUR ATLAR

İlk maçta 3-3 berabere kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan taraf tur atlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise Turuncu-lacivertli temsilcimiz turu geçen taraf olacakken, 3-3'lük skor maçı uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Belçika temsilcisi Brugge olacak.







BRUGGE LİGE İYİ BAŞLADI

Club Brugge, geçtiğimiz hafta sonunda başlayan Belçika Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Lokeren deplasmanına konuk olan Brugge maçı 4-0 kazanmayı başardı. Mavi-siyahlı ekibin gollerini Denis (2), Mechele, ve Miric (k.k) attı.



HAKEM ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN

Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasındaki karşılaşmayı Roman Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.







GECENİN DİĞER MAÇLARI

Şampiyonada bugün FC Sheriff (0) - (0) Qarabağ Ağdam mücadelesi oynanacak. Turda yarın oynanacak maçların ise programı şöyle:



20:00 APOEL Nicosia (0) - (1) Viitorul Constanta

20:00 BATE Borisov (0) - (1) Slavia Prag

20:00 CSKA Moskova (2) - (0) AEK Atina

21:00 FC Kopenhag(0) - (1) Vardar Skopje

21:15 Viktoria Plzen (2) - (2) FCSB

21:15 Young Boys (1) - (3) Dinamo Kiev

21:30 FH Hafnarfjordur (0) - (1) Maribor

21:30 Ludogorets Razgrad (0) - (2) Hapoel Beer Sheva

21:45 Ajax (1) - (1) Nice

21:45 Legia Warsova (1) - (3) FC Astana

21:45 Olympiakos (3) - (1) Partizan Belgrade

21:45 Rijeka (1) - (1) Salzburg

21:45 Rosenborg (0) - (0) Celtic