 Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor

    Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor

    Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 20:45'te başlayacak.

    ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen Başakşehir'de hedef, bu avantajı koruyarak, Play-off turuna yükselmek.

    MUHTEMEL 11'LER
    Başakşehir: Volkan Babacan, Çaçiara, Attamah, Eprianu, Clchy,- Emre(Gökhan İnler), Mahmut- Visca, Elia, Mossoro, Adebayor

    Club Brugge: Horvath,- Engels, Palacios, Denswil, De Bock,- Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,- Vossen, Dennis

    NASIL TUR ATLAR
    İlk maçta 3-3 berabere kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan taraf tur atlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise Turuncu-lacivertli temsilcimiz turu geçen taraf olacakken, 3-3'lük skor maçı uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Belçika temsilcisi Brugge olacak.



    BRUGGE LİGE İYİ BAŞLADI
    Club Brugge, geçtiğimiz hafta sonunda başlayan Belçika Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Lokeren deplasmanına konuk olan Brugge maçı 4-0 kazanmayı başardı. Mavi-siyahlı ekibin gollerini Denis (2), Mechele, ve Miric (k.k) attı.

    HAKEM ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN
    Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasındaki karşılaşmayı Roman Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.



    GECENİN DİĞER MAÇLARI
    Şampiyonada bugün FC Sheriff (0) - (0) Qarabağ Ağdam mücadelesi oynanacak. Turda yarın oynanacak maçların ise programı şöyle:

    20:00 APOEL Nicosia (0) - (1) Viitorul Constanta
    20:00 BATE Borisov (0) - (1) Slavia Prag
    20:00 CSKA Moskova (2) - (0) AEK Atina
    21:00 FC Kopenhag(0) - (1) Vardar Skopje
    21:15 Viktoria Plzen (2) - (2) FCSB
    21:15 Young Boys (1) - (3) Dinamo Kiev
    21:30 FH Hafnarfjordur (0) - (1) Maribor
    21:30 Ludogorets Razgrad (0) - (2) Hapoel Beer Sheva
    21:45 Ajax (1) - (1) Nice
    21:45 Legia Warsova (1) - (3) FC Astana
    21:45 Olympiakos (3) - (1) Partizan Belgrade
    21:45 Rijeka (1) - (1) Salzburg
    21:45 Rosenborg (0) - (0) Celtic

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.