 Başakşehir Brugge’a hazır – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Brugge’a hazır

    Başakşehir Brugge’a hazır

    Şampiyonlar? Ligi'nde 3. ön eleme turunda 3-3'ün rövanşında yarın Club Brugge'ü ağırlayacak M., A Spor'da tarih yazmaya hazırlanıyor.

    Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te A Spor'dan yayınlanacak müthiş maçın hakemi de belli oldu. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Ayrıca turuncu-lacivertliler G.Saray'ın da ilgilendiği Bursaspor'dan ayrılan Mert Günok'u kadrosuna kattı. 4 yıllık imza atan 28 yaşındaki tecrübeli eldivenin transferi, Başakşehirli minik bir çocuğun oynadığı videoyla duyuruldu.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:36
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