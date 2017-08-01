Abdullah Avcı'dan Club Brugge yorumu

Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca bir üst tura çıkmayı çok istediklerini belirtirken şunları söyledi:



"Bu kulüpte herkes bir üst tura çıkmak istiyor. Tek hedefimiz bu. İdmanlarda takımın ne kadar istekli ve konsantre olduğunu gördüm. İlk maçta takımımız fiziksel olarak istediğimiz kapasitede değildi ama aradan 1 hafta geçti ve fiziksel olarak daha üst seviyedeyiz."



"YARIN GÖSTERECEK DAHA ÇOK POTANSİYELİMİZ VAR."

ilk maçtaki 3-3'lük skoru düşünmeden yarınki müsabakaya çıkmaları gerektiğini vurgulayan Visca "İlk maçtan güzel bir sonuç aldık. Herkes bunun bir avantaj olduğunu söylüyor. Ne olursa olsun yarınki maça 0-0 gibi başlamamız lazım. Karşımızda Avrupa'da deneyimli bir Brugge takımı var. Rakibimizin tecrübeli ve iyi oyuncuları mevcut. İlk maça iyi başlayamadık, ikinci yarı çok daha iyiydik ama o bizim gerçek potansiyelimiz değildi. Yarın gösterecek daha çok potansiyelimiz var." şeklinde konuştu.

Yeni transfer Eljero Elia'nın ilk idmandan itibaren kalitesini gösterdiğini belirten Visca, "Geçen sezon benim adıma ve Cengiz Ünder adına çok güzel geçti. Onun başarısından dolayı transferi gerçekleşti. Transferinden dolayı en çok mutlu olan insan benim. Artık yeni partnerim Elia. O da ilk antrenmandan itibaren kalitesini gösterdi. Kendisi uluslararası seviyede birçok maça çıkmış bir oyuncu. Bence ikimizin ortaklığı takıma olumlu yansıyacaktır." diye konuştu.



"YARINKİ MAÇIN ÖNEMİNİ HERKES BİLİYOR."

Edin Visca'nın ardından açıklamalara başlayan Abdullah Avcı "İki ayaklı bir maçın ilkini geçen hafta oynadık. Saygı duyduğumuz, sistemi ve düzeni olan bir takım. Her sene Avrupa kupalarında mücadele ediyorlar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynadılar. Rakibimiz, maçlara istekli girip, oyunun başında gol buluyor. İlk maçın analizini yaptık. İyi ve kötü yanlarımıza çalıştık. Kafamızda en ufak gri bir durum yok. İki sezondur Avrupa'da eleme oynuyoruz. Yarınki maçın Türk futbolu ve kulübümüzün gelişimi adına önemini herkes biliyor. Biz de bunun farkındayız. Yarın maçın her anını, teknik, taktik, akıl, cesaret ve coşku olarak doğru yaşayacağımızı düşünüyorum." dedi.



Yarınki müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Rakibin 24 yaş ortalamasında olmasını, bizden daha fazla hazırlık süreci geçirmelerini, bizden çok koşmalarını, maçın oyunda kalma süresini düşünerek planlı, moralli ve zihinsel olarak hazırlandık. Bunun karşılığını alıp, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmak ve öncelikle Şampiyonlar Ligi, olmazsa UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek hedefimiz." diye konuştu.

Abdullah Avcı, Da Costa'nın henüz hazır olmadığını belirtirken Emre'nin ise oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. Avcı "Bu sene kadroda değişim oldu ama ilk maçtaki 11 futbolcunun 9'u geçen seneki kadrodandı. Sezon başı stoper konusunda sıkıntı yaşadık ama Attamah gibi teknik adamın elini rahatlatabilecek oyuncu ile devam edeceğiz. Da Costa henüz hazır değil. Emre'nin ayağı iyi duruyor. Aksilik olmazsa yarın oynayacak." şeklinde konuştu.



"İLK MAÇTAKİ OYUNUN ÜSTÜNE KOYUP, SAHADA SONUCU ALMAK BİZİ MUTLU EDECEK"

Abdullah Avcı, kağıt üzerinde turu geçmek için avantajlı olduklarını belirtirken ilk maçta kazanmaları gereken bir oyun oynadıklarınıda belirtti.Abdullah Avcı, "Hiçbir takım, beraberliğe oynama gibi bir düşüncesi olamaz. Maçın içindeki hamleleri planladık. Maç 0-0 başlıyor. Bir duran top oyunu lehinize veya aleyhinize çevirebiliyor. Bireysel hataları yapmamak, en aza indirmek ve özellikle kazanmak istediğimiz bir maça çıkıyoruz. Öncelikle nasıl olursa olsun elemek istiyoruz. Bunun içinde kazanmak olursa daha da mutlu oluruz. Zihinsel olarak son derece iyiyiz. Deplasmanda 3-3'lük skorla döndük. Kazanamadık diye üzüldük ama performanstan memnunuz. İlk maçtaki oyunun üstüne koyup, sahada sonucu almak bizi mutlu edecek." değerlendirmesinde bulundu.