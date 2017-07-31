Club Brugge maçının hakemi belli oldu
Temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Belçika'nın Club Brugge ekibi arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını Rumen Istvan Kovacs yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Belçika'nın Club Brugge takımıyla Çarşamba günü oynayacağı 3. ön eleme turu rövanş maçının hakemleri açıklandı. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. István Kovács'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:40
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 17
Yorum
Mert valla bu yazılan çizilenlere pek inanmamak lazım sonuçta yönetim bu işi öğrendi ve faydalı transfer yapacağından şüphem yok sabırlı olun
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Lens bitti bitiyor
Toplam 33
Yorum
vinyadur artık dediğin topçu ismail koybaşı gibidir , mahmut uslunun açıklamasnı ne tez unuttun!! forvet lazımsa m.pektemeği satalım
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 17
Yorum
abubakar alınmalı... bize savaşan genç oyuncu lazım abubakarı 10 milyona almadığımıza çok pişman olacağız. abubakarda hertürlü defansı açacak potansiyel var
Club Brugge maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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