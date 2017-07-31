 Aslan istedi Başakşehir kaptı! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Aslan istedi Başakşehir kaptı!

    Aslan istedi Başakşehir kaptı!

    Medipol Başakşehir, adı Galatasaray ile anılan transferini resmen açıkladı

    Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan ayrılan ve adı Galatasaray'la anılan transferini resmen açıkladı. İstanbul temsilcisi transferi sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile anlaştığı ifade edilmiş, daha sonra ise Başakşehir'e imza atacağı öğrenilmişti.

    Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'a transfer olmuştu. Medipol Başakşehir'in 1 numarası da, Mert Günok gibi Fenerbahçe altyapısından yetişen Volkan Babacan.

    Medipol Başakşehir resmi hesabından paylaşılan o video;
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:53
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