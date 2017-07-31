Aslan istedi Başakşehir kaptı!
Medipol Başakşehir, adı Galatasaray ile anılan Mert Günok transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'a transfer olmuştu. Medipol Başakşehir'in 1 numarası da, Mert Günok gibi Fenerbahçe altyapısından yetişen Volkan Babacan.
Medipol Başakşehir resmi hesabından paylaşılan o video;
????? ? ???? #34 pic.twitter.com/5qfAgUJA6m— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 Temmuz 2017
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:53
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
ne olacak şimdi Şimdi şenol hoca beşiktaştan gittimi
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
hasan tekin demirören beşiktaş düşmanıdır fenerin yağdanlığıdır.
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 24
Yorum
xxx Ne oldu beyler...Hani gitmeyecekti..Ben size demedimmi sıradaki operasyonun adı Beşiktaştır diye..Ben gs lıyım..Hiç yabancı gelmiyor olanlar
Aslan istedi Başakşehir kaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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