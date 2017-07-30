 Bekir’e kontrollü serbestlik – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bekir’e kontrollü serbestlik

    Bekir’e kontrollü serbestlik
    FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan , dün serbest bırakıldı. G.Antep, F.Bahçe ve Başakşehir formaları giyen 33 yaşındaki futbolcu, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik tarafından evrakları onaylanan Bekir, daha sonra adliyeden ayrıldı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bekir’e kontrollü serbestlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.