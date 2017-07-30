 Başakşehir’de sıcak saatler – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Başakşehir’de sıcak saatler

    Başakşehir’de sıcak saatler
    BAŞAKŞEHİR'de dün hareketli saatler yaşandı. Turuncu-lacivertliler, 3 sezondur takımın formasını giyen kaleci Ufuk Ceylan ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'la sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'a kısa süre içinde imza attıracak.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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