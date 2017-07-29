Başakşehir'in tribünleri doluyor
Medipol Başakşehir'de yeni sezon öncesi kombine biletlere olan büyük ilgi yüzleri güldürdü.
Güçlendirdiği kadrosuyla Süper Lig'de yeni sezonda da iddialı ekiplerden biri olması beklenen ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge önünde ilk maçı deplasmanda 3-3 berabere tamamlayarak avantaj elde eden Medipol Başakşehir'in, kombine biletlerine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın batı üst ve batı alt tribünleri için satışa sunulan tüm kombinelerin tükendiği duyuruldu. Kombine satışlarında 5 bin rakamının aşıldığı, ilginin ise devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, geçen sezon lig başlarken bin 200, yapılan çeşitli kampanyalarla birlikte tüm sezonda ise 3 bin 800 kombine satışı yapabilmişti.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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