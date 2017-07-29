Başakşehir'in tribünleri doluyor

Güçlendirdiği kadrosuyla Süper Lig'de yeni sezonda da iddialı ekiplerden biri olması beklenen ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge önünde ilk maçı deplasmanda 3-3 berabere tamamlayarak avantaj elde eden Medipol Başakşehir'in, kombine biletlerine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın batı üst ve batı alt tribünleri için satışa sunulan tüm kombinelerin tükendiği duyuruldu. Kombine satışlarında 5 bin rakamının aşıldığı, ilginin ise devam ettiği aktarıldı.



Medipol Başakşehir, geçen sezon lig başlarken bin 200, yapılan çeşitli kampanyalarla birlikte tüm sezonda ise 3 bin 800 kombine satışı yapabilmişti.