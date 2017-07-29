 Başakşehir'in tribünleri doluyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Başakşehir'in tribünleri doluyor

    Başakşehir'in tribünleri doluyor

    'de yeni sezon öncesi kombine biletlere olan büyük ilgi yüzleri güldürdü.

    Güçlendirdiği kadrosuyla Süper Lig'de yeni sezonda da iddialı ekiplerden biri olması beklenen ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge önünde ilk maçı deplasmanda 3-3 berabere tamamlayarak avantaj elde eden 'in, kombine biletlerine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın batı üst ve batı alt tribünleri için satışa sunulan tüm kombinelerin tükendiği duyuruldu. Kombine satışlarında 5 bin rakamının aşıldığı, ilginin ise devam ettiği aktarıldı.

    Medipol Başakşehir, geçen sezon lig başlarken bin 200, yapılan çeşitli kampanyalarla birlikte tüm sezonda ise 3 bin 800 kombine satışı yapabilmişti.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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