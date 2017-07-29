 Başakşehir'in rakibi Brugge'den farklı tarife – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Başakşehir'in rakibi Brugge'den farklı tarife

    Başakşehir'in rakibi Brugge'den farklı tarife

    Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi , Belçika Ligi mücadelesinde Lokeren'i deplasmanda 4-0 mağlup etti.

    Maça iyi başlayan Brugge, 5. dakikada Mechele, 17. ve 24. dakikada Dennis'in attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi.
    32. dakikada Palacios'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan , 55. dakikada Miric'in kendi kalesine attığı golle durumu 4-0 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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