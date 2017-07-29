Başakşehir'in rakibi Brugge'den farklı tarife

Maça iyi başlayan Brugge, 5. dakikada Mechele, 17. ve 24. dakikada Dennis'in attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi.

32. dakikada Palacios'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Club Brugge, 55. dakikada Miric'in kendi kalesine attığı golle durumu 4-0 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.