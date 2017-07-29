Başakşehir'in rakibi Brugge'den farklı tarife
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Club Brugge, Belçika Ligi mücadelesinde Lokeren'i deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Maça iyi başlayan Brugge, 5. dakikada Mechele, 17. ve 24. dakikada Dennis'in attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi.
32. dakikada Palacios'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Club Brugge, 55. dakikada Miric'in kendi kalesine attığı golle durumu 4-0 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:39
-
Fernando'dan kafa karıştıran açıklama
Toplam 4
Yorum
sittir git ben zaten sevemedim seni you tube den seyrettim top calma kabiliyeti düsük oyun kurmada ayni gelmesin
-
Cenk Ergün yeni isimleri açıkladı
Toplam 4
Yorum
t4532 Kısa ömrü olan yönetim, elenmiş GS'yi bir önceki Aysal gibi kasayı tamtakır etmeden, geleceği ezmeden gitmez, düşman başına!
-
Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 42
Yorum
poyraz Sen ve Aziz FB mi bitirdiniz defolun gidin artık yüzünüzü görmeye bile tahammül edemiyoruz.Sen o 35 bin kömbineleri rüyanda görürsün artık.
Başakşehir'in rakibi Brugge'den farklı tarife haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.