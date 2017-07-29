 Başakşehir tek geçti – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    tek geçti

    <a href="/index/basaksehir?id=85aca40f-e535-4ee4-b3c1-d1d7846bb366" class="" rel="tag">Başakşehir</a> tek geçti
    , Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile yapacağı maç öncesi çalışmalarını sürdürdü. Belçika ekibi karşısında oynayanlar rejenerasyon yaparken, kalanlar TFF 3. Lig temsilcisi Erok Spor ile yapılan hazırlık maçında forma giydi. Turuncu-lacivertliler, Hakan Özmert'in 63. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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