 Belçika’da Başakşehir’e övgü – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Belçika’da ’e övgü

    Belçika’da Başakşehir’e övgü
    'in 'la 3-3 berabere kalması Belçika basınında geniş yer buldu. Gazeteler, Brugge'ü yerden yere vururken, temsilcimizin hak ettiği sonucu aldığı görüşünde birleşti. Spor medyası ayrıca, 2-0'lık avantajı koruyamayan mavi-siyahlılar için, "Kendi ayaklarına ateş ettiler" diye yazdı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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