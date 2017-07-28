Başakşehir'in tribünleri doluyor
Türk Futbolu'nu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde temsil eden Medipol Başakşehir, başarı basamaklarını bir bir tırmanırken, futbolseverler de desteğini artırdı.
Club Brugge deplasmanından avantajlı skor ile dönen İstanbul ekibinde son 2 gün içinde kombine bilet satışları hız kazandı. Satışlar açılır açılmaz, bu sezon 1 ay içinde geçen sezona oranla kombine satışı yaklaşık 4.5 kat arttı.
TARAFTAR KİTLESİ OLUŞTU
Geçen sezon başında 1200 olan rakam bugün mesai bitiminde şimdiden 5 bin oldu.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve yaptığı transferlerle bu sezon hedefi şampiyonluk olarak koyan M. Başakşehir, Avrupa'da da ilk hedef olarak turu geçip Avrupa kupalarında kalmayı planlarken, futbolseverler de takıma destek olmak için seferber oldu. Başakşehir yönetimi taraftarların ilgisi karşısında Doğu tribününü de kombine satışına açmayı planlıyor. Batı tribününde 5 bin kişilik kombine bilet satılırken, toplamda 7-8 bine ulaşmak hedefleniyor. 17 bin 500 kişi kapasiteli stadın sadece kombineler sayesinde her maç yarısı dolu olacak. Maçtan maça satılacak biletlerle Başakşehir sezon boyunca yüksek bir taraftar topluluğu yakalayacak gibi görünüyor.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:35
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G.Saray iki ismi bitirdi
Toplam 9
Yorum
Efsane Gomis Belhanda Maicon Mariano Fernando Feghouli Muslera 7 tane dünya yıldızı adam var. birde teknik direktör lucescu. ambargo koyarız.
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Özbek'in Terim kararsızlığı
Toplam 62
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vatandaş Bırakın terimi gelecek se Lucescu
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Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 26
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GS Arkadaşlar tudor ligde beraberlik veya yenilgi aldımı ilk 2 hafta yerine Lucescuyu geçirecekler
Başakşehir'in tribünleri doluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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