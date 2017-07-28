 Başakşehir'de Brugge hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Başakşehir'de Brugge hazırlıkları sürdü

    Başakşehir'de Brugge hazırlıkları sürdü

    Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 2 Ağustos Çarşamba günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli takım, hazırlıkları kapsamında TFF 3. Lig ekiplerinden Kasımpaşa Erokspor ile oynadığı müsabakayı 1-0 kazandı.

    Club Brugge ile oynanan ilk maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular karşılaşmada mücadele etti. Medipol Başakşehir, 63. dakikada Hakan Özmert'in attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

    Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:58
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