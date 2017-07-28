Başakşehir'de Brugge hazırlıkları sürdü

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıkları kapsamında TFF 3. Lig ekiplerinden Kasımpaşa Erokspor ile oynadığı müsabakayı 1-0 kazandı.

Club Brugge ile oynanan ilk maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular karşılaşmada mücadele etti. Medipol Başakşehir, 63. dakikada Hakan Özmert'in attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.