Başakşehir'de Brugge hazırlıkları sürdü
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 2 Ağustos Çarşamba günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıkları kapsamında TFF 3. Lig ekiplerinden Kasımpaşa Erokspor ile oynadığı müsabakayı 1-0 kazandı.
Club Brugge ile oynanan ilk maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular karşılaşmada mücadele etti. Medipol Başakşehir, 63. dakikada Hakan Özmert'in attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:58
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Lens haftaya geliyor
Toplam 27
Yorum
KrAlex Lens sağ kanatta Dirar ise sol kanata çekilebilir Valbuena 10 numara Ekici göbekte oynatılmalıdır. Forvette Ahmeti beğendim şans verilmeli.
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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR CENK İYİNİYETLİ FAKAT İYİ BİR KALECİ DEĞİL G.S OYNADIĞI HER MAÇTA GOL YEMEYI BAŞARMIŞTIR,İSPANYADADA DEVAM EDECEKTİR.VE BİLE BİLE ALDILAR
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 31
Yorum
gkhgny1907 çok sevdik kjaeri lakin bizim 10 numara için limaya yada ben arfaya ihtiyacımız var ayrıca birde forvet enaz.yolu açık olsun güzel kar ettik
Başakşehir'de Brugge hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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