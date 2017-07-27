Güzel işler yapacağız
Başakşehir’in başarılı hocası Avcı, “Deplasman için iyi oyun ve iyi skor. Heyecanımızı yitirmeden bu ligde güzel işler yapacağız” dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyundan memnun olduğunu söyledi. Turuncu-lacivertli ekibin hocası, "Kazansaydık daha mutlu olacaktık. Kazanmayı hak etmiştik" dedi. Deplasman için oynanan oyunun ve alınan skorun iyi olduğunu belirten Avcı, "Oyun aklımızı, coşkumuzu kaybetmeden sahne aldığımız bu ligde güzel işler yapacağız. Duran toptan iki gol yedik. Bir de ayağımızdan topu kaybederek gol yedik. Bu, deplasmanda alınabilecek iyi bir sonuçtu. Hakem konusunda bazı ufak tefek detaylar oldu ama yorum yapmak olmaz. Biz hep oyunun içinde kalmalıyız" diye konuştu.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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