 Gümüşdağ: Avantajı yakaladık – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Gümüşdağ: Avantajı yakaladık

    Gümüşdağ: Avantajı yakaladık

    Medipol Başakşehir Başkanı , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 3-3 berabere kaldıkları Club Brugge maçının ardından avantajı yakaladıklarını belirtti.

    Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:

    ''Özellikle 2-0'dan sonra kendi kimliğimizi bulduk ve bu skoru 3-2'ye getirdik. Bu hiç kolay değildi. Şampiyonlar Ligi maçı ve ilk kez buradayız. Tabi hiçbir şey bitmiş değil. Rövanş maçında sahamızda seyircimizin önünde kazanıp tur atlamak istiyoruz.

    Bu sezon ilk resmi maçımız oldu. Yeni transferlerimiz de ellerinden geleni yaptı. Baktığımızda 1891 yılında kurulmuş bir Brugge ekibi var. Türk takımlarının hepsini elemişlerdi. Böyle bir takım karşısında 2-0'dan geri dönmemiz büyük başarı.

    Önemli bir mücadeleden önemli bir avantaj yakaladığımızı düşünüyoruz. İşimiz kolay değil ama tur için avantajlı bir skor elde ettik. Bu avantajı kullanarak turu geçmek istiyoruz''
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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