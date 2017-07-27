Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3. ön eleme turunda Club Brugge ile eşleşen Medipol Başakşehir, bu turu geçerse hangi takımlarla eşleşecek? Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerini sizler için derledik.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile eşleşen temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
Brugge karşısındaki iyi oyunuyla göz dolduran ve tur için umut veren Başakşehir, bu turu geçerse Devler Ligi gruplarına bir adım daha yaklaşmış olacak.
Medipol Başakşehir, Brugge eşleşmesini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak.
İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinden 3'ü kesinleşti
Sevilla
Napoli
Liverpool
Medipol Başakşehir'in diğer rakipleri ise oynanacak maçlardan sonra netlik kazanacak. Alınan sonuçlara bakılmaksızın Medipol Başakşehir'in play-off turunda seri başı olma ihtimali bulunmuyor. İşte temsilcimizin diğer muhtemel rakipleri...
Nice
Dinamo Kiev
Ajax
CSKA Moskova
*Ajax veya Dinamo Kiev'in elenmesi durumunda, Steaua Bükreş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çek ekibi Viktoria Plzen, rakibini elemesi halinde seri başı olacak ve temsilcimizin rakipleri arasına girecek.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:04
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Selçuk gidecek
Toplam 31
Yorum
devilegender zamanında ali şen aykut ve oğuzu yolladığında herkes söyleniyordu.şu futbolcuları son kullanma tarihine kadar değerlendirmeyi bırakın artık
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Emre Mor'a yeni talip
Toplam 8
Yorum
Tekin Bora Bu cocuk Fenerde ne yapacak Bizim lig sert lig sakatlanir yazik olur
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Ndiaye şartları
Toplam 16
Yorum
Kabataşlı Gelenlere verilen Paralar ÇÖPE.Yaşlılar birkaç sene sonra PARALAR ÇÖPE.Harcamalarda Bşk ve Yön.Hesap vermeli ,CEZALAR VERİLMELİ,HAPİS BİLE.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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