 Başakşehir'in muhtemel rakipleri – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Başakşehir'in muhtemel rakipleri

    Başakşehir'in muhtemel rakipleri

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3. ön eleme turunda Club Brugge ile eşleşen Medipol Başakşehir, bu turu geçerse hangi takımlarla eşleşecek? Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerini sizler için derledik.

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile eşleşen temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

    Brugge karşısındaki iyi oyunuyla göz dolduran ve tur için umut veren Başakşehir, bu turu geçerse Devler Ligi gruplarına bir adım daha yaklaşmış olacak.

    Medipol Başakşehir, Brugge eşleşmesini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak.

    İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinden 3'ü kesinleşti

    Sevilla
    Napoli
    Liverpool

    Medipol Başakşehir'in diğer rakipleri ise oynanacak maçlardan sonra netlik kazanacak. Alınan sonuçlara bakılmaksızın Medipol Başakşehir'in play-off turunda seri başı olma ihtimali bulunmuyor. İşte temsilcimizin diğer muhtemel rakipleri...

    Nice
    Dinamo Kiev
    Ajax
    CSKA Moskova

    *Ajax veya Dinamo Kiev'in elenmesi durumunda, Steaua Bükreş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çek ekibi Viktoria Plzen, rakibini elemesi halinde seri başı olacak ve temsilcimizin rakipleri arasına girecek.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:04
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