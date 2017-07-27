Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile eşleşen temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika'da oynanan ilk maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Brugge karşısındaki iyi oyunuyla göz dolduran ve tur için umut veren Başakşehir, bu turu geçerse Devler Ligi gruplarına bir adım daha yaklaşmış olacak.

Medipol Başakşehir, Brugge eşleşmesini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak.

İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinden 3'ü kesinleşti

Sevilla

Napoli

Liverpool

Medipol Başakşehir'in diğer rakipleri ise oynanacak maçlardan sonra netlik kazanacak. Alınan sonuçlara bakılmaksızın Medipol Başakşehir'in play-off turunda seri başı olma ihtimali bulunmuyor. İşte temsilcimizin diğer muhtemel rakipleri...

Nice

Dinamo Kiev

Ajax

CSKA Moskova

*Ajax veya Dinamo Kiev'in elenmesi durumunda, Steaua Bükreş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çek ekibi Viktoria Plzen, rakibini elemesi halinde seri başı olacak ve temsilcimizin rakipleri arasına girecek.