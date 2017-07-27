Başakşehir'den dev adım
Devler Ligi arenasında Club Brugge ile 3. ön eleme maçına çıkan Başakşehir kabus gibi bir ilk 45 dakika yaşadı... İkinci yarıda Mossoro (2) ve Elia, 2-0 yenik Bozbaykuşlar'ı 3-2 öne geçirdi ama Denswil son sözü söyledi: 3-3.
Başakşehir turu İstanbul'a bıraktı... Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Club Brugge'a konuk olan temsilcimiz, ilk 16 dakikada yediği şok gollerle neye uğradığını şaşırdı. Şoku atlatan turuncu-lacivertliler, soyunma odasına 2-0 yenik girdi. 5. dakikada Bonaventure'nin golüyle geriye düşen Bozbaykuşlar, 16'da Denswil'in frikiğiyle iki farklı yenik duruma düştü. Frikiket Volkan Babacan hatalıydı.
İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Başakşehir vardı. Önce Mossoro 59'da Başakşehir'i umutlandıran golü attı.
ELİA'DAN KLAS VURUŞ
Yeni transfer Eljero Elia, defansın arkasına atılan topa koşarak mükemmel vurdu ve tur ümitlerimizi yeşertti: 2-2. Mossoro, 74'te Başakşehir'i öne geçirerek mucize bir geri dönüşün sinyallerini verdi. Ancak, 79'da Volkan Babacan, bir kez daha Denswil'in frikiğinde kapadağı köşeden gole izin verdi ve karşılaşma 3-3 sona erdi. 2-0 geriden gelerek elde edilen bu skor, Başakşehir'in tur ümitlerini hayli yeşertti. İstanbul'daki rövanşta tüm kozlar elimizde. bu skorla tur ümitlerini İstanbul'a taşıyan Başakşehir'e rövanşta her türlü galibiyet yetiyor. Temsilcimiz, 3-3'e kadar her türlü beraberlikte tura yakın. 3-3'te maç uzatmaya gidecek.
KALİTELİ TAKIMIZ
Attığı iki golle tur ümitlerini İstanbul'a taşıyan Mossoro, maçtan sonra "En zor kısmı ilk yarıydı. Hatamızdan iki gol yedik. Direncimiz düştü ama biz kaliteli bir takımız. Maçın ikinci ayağı İstanbul'da oynanacak. O maç bizim için kolay geçecektir" diye konuştu.
PERBET RAKİPTİ
3 sezon önce Başakşehir'de forma giyen Fransız golcü Jeremy Perbet bu kez rakip olarak ilk 11'de sahaya çıktı. Başakşehir'den Charleroi'ye kiralanan Perbet, daha sonra Gent gitmiş ve buradan Brugge'a transfer olmuştu.
CLİCHY VE ELİA'NIN İLK MAÇI
Abdullah Avcı, yenilerden Clichy ve Elia'ya ilk 11'de şans verirken, Da Costa, Gökhan İnler ve Tunay'ı kulübede tuttu. Mevlüt ve Kerim Frei ise kadroya alınmadı. Clichy ve Elia ilk maçına çıktı.
İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Başakşehir vardı. Önce Mossoro 59'da Başakşehir'i umutlandıran golü attı.
ELİA'DAN KLAS VURUŞ
Yeni transfer Eljero Elia, defansın arkasına atılan topa koşarak mükemmel vurdu ve tur ümitlerimizi yeşertti: 2-2. Mossoro, 74'te Başakşehir'i öne geçirerek mucize bir geri dönüşün sinyallerini verdi. Ancak, 79'da Volkan Babacan, bir kez daha Denswil'in frikiğinde kapadağı köşeden gole izin verdi ve karşılaşma 3-3 sona erdi. 2-0 geriden gelerek elde edilen bu skor, Başakşehir'in tur ümitlerini hayli yeşertti. İstanbul'daki rövanşta tüm kozlar elimizde. bu skorla tur ümitlerini İstanbul'a taşıyan Başakşehir'e rövanşta her türlü galibiyet yetiyor. Temsilcimiz, 3-3'e kadar her türlü beraberlikte tura yakın. 3-3'te maç uzatmaya gidecek.
KALİTELİ TAKIMIZ
Attığı iki golle tur ümitlerini İstanbul'a taşıyan Mossoro, maçtan sonra "En zor kısmı ilk yarıydı. Hatamızdan iki gol yedik. Direncimiz düştü ama biz kaliteli bir takımız. Maçın ikinci ayağı İstanbul'da oynanacak. O maç bizim için kolay geçecektir" diye konuştu.
PERBET RAKİPTİ
3 sezon önce Başakşehir'de forma giyen Fransız golcü Jeremy Perbet bu kez rakip olarak ilk 11'de sahaya çıktı. Başakşehir'den Charleroi'ye kiralanan Perbet, daha sonra Gent gitmiş ve buradan Brugge'a transfer olmuştu.
CLİCHY VE ELİA'NIN İLK MAÇI
Abdullah Avcı, yenilerden Clichy ve Elia'ya ilk 11'de şans verirken, Da Costa, Gökhan İnler ve Tunay'ı kulübede tuttu. Mevlüt ve Kerim Frei ise kadroya alınmadı. Clichy ve Elia ilk maçına çıktı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
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