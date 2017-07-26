Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, A Spor’daki dev maçta, saat 22.00’de Belçika’da Club Brugge’la kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelede temsilcimizin ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in flaş takımı M.Başakşehir, ilk kez devlerin arenasına çıkıyor. Adebayor, Emre Belözoğlu ve Visca'lı kadrosunu, Clichy, Elia, Gökhan İnler, Tunay Torun ve Mevlüt Erdinç ile takviye eden turuncu-lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda tarih yazma peşinde. Naklen ve sadece A Spor'dan yayınlanacak tarihi maçta Belçika'nın güçlü temsilcisi Club Brugge'la saat 22.00'de karşılaşacak Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Avrupa arenasında 7. karşılaşmasında ilk galibiyetini de arayacak.
CHEDJOU'NUN YERİNE ATTAMAH
Başakşehir'de Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, kadroda bulunmuyor. UEFA listesinde adı bulunmayan Hakan Özmert de Belçika'ya getirilmedi.
Club Brugge'un Türk takımlarına bariz üstünlüğü göze çarpıyor. G.Saray'la Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde eşleşen Belçika ekibi, Kara Kartal'ı 2 maçta yendi; Aslan'a karşı ise 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Tarihi mücadelenin rövanşı 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Paolo Mazzoleni, Fabiano Preti, Giacomo Paganessi (İtalya)
Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, De Bock, Refaelov, Bonaventure, Perbet
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia, Mossoro, Adebayor
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:58
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 93
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Fiko Kargaların yenilmediği takım mı var zaten. Gelenden geçenden 6 yiyip geri dönüyor.Başakşehir kediyle karganın yapamadığını yapacak bugün.
Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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