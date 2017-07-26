Başakşehir'e dev sponsor
Türk Hava Yolları (THY), Medipol Başakşehir'in 2017-2018 sezonundaki Avrupa maçlarında forma sponsoru oldu.
THY'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma gereği Başakşehir, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da olduğu gibi bu sezon da bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Turkish Airlines logolu forma ile boy gösterecek.
Kulüp, Belçika takımı Club Brugge ile bu akşam deplasmanda oynayacağı maçla birlikte tüm Avrupa maçlarında THY logolu formasıyla mücadele edecek.
Uzun yıllardır Türk futbolunun birçok takımına sağladığı ulaşım sponsorluğu desteğini Medipol Başakşehir Kulübü için de sergileyen THY, turuncu-lacivertlilere sunduğu bu desteği, 2017-2018 sezonu Avrupa maçlarında, forma sponsorluğu kategorisinde de sürdürecek.
Aynı zamanda ulaşım sponsoru olduğu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü, Avrupa kupalarında başarıdan başarıya taşımayı amaçlayan THY, bu işbirliği ile Avrupa başta olmak üzere futbolun takip edildiği her bölgede marka bilinirliğini çok daha güçlendirmiş olacak.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:55
-
Kartal kaçamadı
Toplam 2
Yorum
Şanlı1903 Bu sene forvetsiz başarısız bir sezon olacak gibi görünüyor, Aboubakarı kaptırdık rakipler bombaları patlattı, bir an önce forvet alınmalı.
-
Süper başlayacağız
Toplam 3
Yorum
Go Beck alamanya ! la Beck geçen sezon topa ayagini adam gibi sokamadin diye kirmizi gördün Kiev'den 6 tane yedik. Dünde izledim senden bi cacik olmaz !
-
Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 30
Yorum
bir fbli olarak biz fbli olarak 10num bulamazken adamlar dunyada ender 10num wesleyi yollayip bunu aldilar valla yazik gs fb ayni yonetiyo basarizlik bundan
Başakşehir'e dev sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.