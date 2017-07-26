Başakşehir Şampiyonlar Ligi bileti peşinde
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, A Spor’daki saat 22.00’de başlayan dev maçta, Belçika’da Club Brugge’la kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'in flaş takımı M.Başakşehir, ilk kez devlerin arenasına çıkıyor. Adebayor, Emre Belözoğlu ve Visca'lı kadrosunu, Clichy, Elia, Gökhan İnler, Tunay Torun ve Mevlüt Erdinç ile takviye eden turuncu-lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda tarih yazma peşinde. Naklen ve sadece A Spor'dan yayınlanan tarihi maçta Belçika'nın güçlü temsilcisi Club Brugge'la karşılaşan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Avrupa arenasında 7. karşılaşmasında ilk galibiyetini de arıyor.
CHEDJOU'NUN YERİNE ATTAMAH
Başakşehir'de Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, kadroda bulunmuyor. UEFA listesinde adı bulunmayan Hakan Özmert de Belçika'ya getirilmedi.
Club Brugge'un Türk takımlarına bariz üstünlüğü göze çarpıyor. G.Saray'la Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde eşleşen Belçika ekibi, Kara Kartal'ı 2 maçta yendi; Aslan'a karşı ise 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Tarihi mücadelenin rövanşı 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Paolo Mazzoleni, Fabiano Preti, Giacomo Paganessi (İtalya)
Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, De Bock, Refaelov, Bonaventure, Perbet
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia, Mossoro, Adebayor
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:03
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"Yeniden Dünya Kupası için..."
Toplam 59
Yorum
Düsseldorf'lu F.T. GITMEYE MÜSAIT (!) OLDUGU için bırakıp gider ! Senol Hocanınsa "müsait olma" anlayışı farklı oldugu için birakıp gitmez !
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Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür
Toplam 4
Yorum
lucas lima valbuena gibi yaptı kardeşim o da sarı lcivert kalp koydu gelicektir kesin
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 94
Yorum
özgur terim acaip bı adam takımın başında hoca varken görüşmez bile dursunla değilde ali durust ve ekibi ile gelse daha doğru olur
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