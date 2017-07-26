 Başakşehir Şampiyonlar Ligi bileti peşinde – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi bileti peşinde

    Başakşehir Şampiyonlar Ligi bileti peşinde

    Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, A Spor’daki saat 22.00’de başlayan dev maçta, Belçika’da ’la kozlarını paylaşıyor.

    Süper Lig'in flaş takımı M.Başakşehir, ilk kez devlerin arenasına çıkıyor. Adebayor, Emre Belözoğlu ve Visca'lı kadrosunu, Clichy, Elia, Gökhan İnler, Tunay Torun ve Mevlüt Erdinç ile takviye eden turuncu-lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda tarih yazma peşinde. Naklen ve sadece A Spor'dan yayınlanan tarihi maçta Belçika'nın güçlü temsilcisi Club Brugge'la karşılaşan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Avrupa arenasında 7. karşılaşmasında ilk galibiyetini de arıyor.

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    'de Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, kadroda bulunmuyor. UEFA listesinde adı bulunmayan Hakan Özmert de Belçika'ya getirilmedi.

    'un Türk takımlarına bariz üstünlüğü göze çarpıyor. G.Saray'la Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde eşleşen Belçika ekibi, Kara Kartal'ı 2 maçta yendi; Aslan'a karşı ise 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Tarihi mücadelenin rövanşı 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

    CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU

    Stat:     Jan Breydel

    Hakemler: Paolo Mazzoleni, Fabiano Preti, Giacomo Paganessi (İtalya)

    Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, De Bock, Refaelov, Bonaventure, Perbet

    Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia, Mossoro, Adebayor

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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