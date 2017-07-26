 A SPOR’da tarihi maç – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    A SPOR’da tarihi maç

    A SPOR’da tarihi maç

    Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, A Spor’daki dev maçta, saat 22.00’de Belçika’da Club Brugge’la kozlarını paylaşacak.

    Süper Lig'in flaş takımı M.Başakşehir, ilk kez devlerin arenasına çıkıyor. Adebayor, Emre Belözoğlu ve Visca'lı kadrosunu, Clichy, Elia, Gökhan İnler, Tunay Torun ve Mevlüt Erdinç ile takviye eden turuncu-lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda tarih yazma peşinde. Naklen ve sadece A Spor'dan yayınlanacak tarihi maçta Belçika'nın güçlü temsilcisi Club Brugge'la saat 22.00'de karşılaşacak Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Avrupa arenasında 7. karşılaşmasında ilk galibiyetini de arayacak.

    CHEDJOU'NUN YERİNE ATTAMAH
    Başakşehir'de Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, kadroda bulunmuyor. UEFA listesinde adı bulunmayan Hakan Özmert de Belçika'ya getirilmedi. Club Brugge'un Türk takımlarına bariz üstünlüğü göze çarpıyor. G.Saray'la Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde eşleşen Belçika ekibi, Kara Kartal'ı 2 maçta yendi; Aslan'a karşı ise 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Tarihi mücadelenin rövanşı 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

    AVCI: BİZ DE TECRÜBELİYİZ
    'de Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kaptan Emre Belözoğlu, basın toplantısına katıldı. Avcı, "Güçlü ve Avrupa'da tecrübeli olan bir takımla karşılaşacağız. Ancak bizim de tecrübeli oyuncularımız var. Emre uluslararası seviyede en fazla maça çıkan Türk futbolcu. Böyle de tecrübeli oyunculara sahibiz" dedi. Emre ise, "İyi konsantre olduk ve yarın sahada ülkemizi ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" diye konuştu.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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