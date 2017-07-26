A SPOR’da tarihi maç
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, A Spor’daki dev maçta, saat 22.00’de Belçika’da Club Brugge’la kozlarını paylaşacak.
CHEDJOU'NUN YERİNE ATTAMAH
Başakşehir'de Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, kadroda bulunmuyor. UEFA listesinde adı bulunmayan Hakan Özmert de Belçika'ya getirilmedi. Club Brugge'un Türk takımlarına bariz üstünlüğü göze çarpıyor. G.Saray'la Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde eşleşen Belçika ekibi, Kara Kartal'ı 2 maçta yendi; Aslan'a karşı ise 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Tarihi mücadelenin rövanşı 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
AVCI: BİZ DE TECRÜBELİYİZ
Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kaptan Emre Belözoğlu, basın toplantısına katıldı. Avcı, "Güçlü ve Avrupa'da tecrübeli olan bir takımla karşılaşacağız. Ancak bizim de tecrübeli oyuncularımız var. Emre uluslararası seviyede en fazla maça çıkan Türk futbolcu. Böyle de tecrübeli oyunculara sahibiz" dedi. Emre ise, "İyi konsantre olduk ve yarın sahada ülkemizi ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" diye konuştu.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
A SPOR’da tarihi maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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