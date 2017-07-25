 Başakşehir 4 eksikle gitti – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir 4 eksikle gitti

    Başakşehir 4 eksikle gitti
    , Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, yarın saat 22.00'de Club Brugge'la yapacağı tarihi mücadele için Belçika'ya 4 eksikle gitti. UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Chedjou, Mehmet Batdal, Egemen Korkmaz ve Hakan Özmert götürülmedi. A Spor'dan yayınlanacak müthiş maçın hakemi de belli oldu. Karşılaşmayı İtalya'dan Paolo Mazzoleni yönetecek.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir 4 eksikle gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.