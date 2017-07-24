Özel uçakla İstanbul'dan Oostende Havalimanı'na gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, buradan otobüsle Bruges kentinde konaklayacağı otele hareket etti.

Kafilede asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da yer aldı.

Medipol Başakşehir, maçın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce statta, teknik direktör Avcı ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Club Brugge ile Medipol Başakşehir arasında 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 2 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.







BAŞKONSOLOS KARŞILADI

Medipol Başakşehir kafilesini, Oostende Havalimanı'nda Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin karşıladı.

Ergin, takımın asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kısa bir süre görüştü.







AZ SAYIDA TARAFTAR HAVALİMANINA GELDİ

Turuncu-lacivertli takımı, Belçika'da az sayıda taraftar karşıladı.

Özellikle Adebayor ve Emre Belözoğlu'na ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.