Medipol Başakşehir Belçika'da
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile 26 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı ilk maç için Belçika'ya geldi.
Özel uçakla İstanbul'dan Oostende Havalimanı'na gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, buradan otobüsle Bruges kentinde konaklayacağı otele hareket etti.
Kafilede asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da yer aldı.
Medipol Başakşehir, maçın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce statta, teknik direktör Avcı ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
Club Brugge ile Medipol Başakşehir arasında 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 2 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
BAŞKONSOLOS KARŞILADI
Medipol Başakşehir kafilesini, Oostende Havalimanı'nda Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin karşıladı.
Ergin, takımın asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kısa bir süre görüştü.
AZ SAYIDA TARAFTAR HAVALİMANINA GELDİ
Turuncu-lacivertli takımı, Belçika'da az sayıda taraftar karşıladı.
Özellikle Adebayor ve Emre Belözoğlu'na ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:31
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
I.D.34 Ne yönden daha degerli ?Ben Etoo yu begeniyorum yasina rahmen v.persie den cok daha faydali olacaktir bundan FB liler emin olsun.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
BilginD Buraya yazıyorum Etoo hırslı adam - zorlayacak ve kısa sürede bir sakatlık geçirip aylarca oynayamayacak
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'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 40
Yorum
Hagi Albayrak gelirse terimi getirir o yüzden GELMESİN
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