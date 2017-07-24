Başakşehir, Belçika'ya gitti
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Club Brugge ile eşleşen Medipol Başakşehir, Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Belçika'ya gitti.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:10
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Yusuf Erdoğan sorunu
Toplam 14
Yorum
ts olcay ın karşılığı mehmet ekici ile ödendi canım..
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Saral'dan Yusuf ve Burak açıklaması
Toplam 1
Yorum
baksoy Yusuf ERDOĞAN gibi bir futbolcuyu milyon dolarlara alamayız ? Az akıllı olalım, Ersun ' un gazına gelmeyelim ,
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Tudor felaketi!
Toplam 19
Yorum
öğretici evet senelerdir tarık çamdal serdar aziz cavanda donk eren transfer edilsin y.vural, tudor gelsin takıma diyen sığ bir taraftar grubu var !
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