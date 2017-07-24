Başakşehir, Belçika'ya gitti

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Club Brugge ile eşleşen Medipol Başakşehir, Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Belçika'ya gitti.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Club Brugge'la karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, ilk maç için Belçika'nın Ostend kentine gitti. Atatürk Havalimanı'na gelen kafileden özellikle Emre Belözoğlu ve Emmanuel Adebayor'a yoğun ilgi vardı. Yönetici Mesut Altan'ın da yer aldığı kafile, bilet işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçti. Belçika'nın Ostend kentine gidecek olan Başakşehir, buradan kara yoluyla maçın oynanacağı Brugge'a hareket edecek. Yarın akşam yerel saatle 17.30'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve 1 futbolcunun düzenleyeceği basın toplantısının ardından turuncu-lacivertli ekip, maç öncesi son antrenmanını yapacak. Yerel saatle saat 18.00'de başlayacak olan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.