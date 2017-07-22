 İşte Başakşehir'in Club Brugge kadrosu – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İşte Başakşehir'in Club Brugge kadrosu

    İşte Başakşehir'in Club Brugge kadrosu

    Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla oynayacağı maçlar için UEFA'ya 25 kişilik kadroyu verdi.

    UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Teknik Direktör Abdullah Avcı listeye takımla çalışmalara yeni başlayan Egemen Korkmaz'ın yanı sıra Hakan Özmert ile sakatlıkları bulunan Mehmet Batdal ve Aurelien Chedjou'yu dahil etmedi.

    Sakatlığı bulunan Chedjou'nun dışındaki yeni transferler Kerim Frei, Manuel da Costa, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Gael Clichy, Tunay Torun ve Eljero Elia 25 kişilik listeye yazıldı.

    Medipol Başakşehir'in Club Brugge maçları için UEFA'ya gönderdiği listede şu isimler bulunuyor:

    Kaleci: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Ufuk Ceylan

    Defans: Clichy, Alexandru Epureanu, Da Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Junior Caiçara

    Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Elia, İrfan Kahveci, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Kerim Frei, Okan Saraçoğlu, Oktay Bala, Gökhan İnler

    Forvet: Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Sokol Cikalleshi

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Başakşehir'in Club Brugge kadrosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.