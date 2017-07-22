İşte Başakşehir'in Club Brugge kadrosu
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla oynayacağı maçlar için UEFA'ya 25 kişilik kadroyu verdi.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Teknik Direktör Abdullah Avcı listeye takımla çalışmalara yeni başlayan Egemen Korkmaz'ın yanı sıra Hakan Özmert ile sakatlıkları bulunan Mehmet Batdal ve Aurelien Chedjou'yu dahil etmedi.
Sakatlığı bulunan Chedjou'nun dışındaki yeni transferler Kerim Frei, Manuel da Costa, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Gael Clichy, Tunay Torun ve Eljero Elia 25 kişilik listeye yazıldı.
Medipol Başakşehir'in Club Brugge maçları için UEFA'ya gönderdiği listede şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Ufuk Ceylan
Defans: Clichy, Alexandru Epureanu, Da Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Junior Caiçara
Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Elia, İrfan Kahveci, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Kerim Frei, Okan Saraçoğlu, Oktay Bala, Gökhan İnler
Forvet: Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Sokol Cikalleshi
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:57
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
Toplam 14
Yorum
MMM Çok doğru ama acı olan ise Bolu sporun buna alet olması
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"Trabzonspor tırmanışta"
Toplam 3
Yorum
ömer bu takımın 3 transfere ihtiyacı var anladık sabır istiyon tamam ligler başlayana kadar yap da yeterki yap
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Ya Luce ya Terim!
Toplam 38
Yorum
bence bu takıma fatih terim yakışır imparator bu takımı level attırır bence,en azından bir umut olur.geldiği zamanda en ufak hatada küfürler eleştirler olursa bence yazık olur.
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