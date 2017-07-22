Da Costa ve Frei imzaladı

Geçen sezon ligi 2. basamakta bitiren İstanbul temsilcisi, Manuel da Costa ve Kerim Frei'ı da renklerine bağladı.

Da Costa 2+1 yıllık sözleşme imzaladı, Frei ile 4 yıllık kontrat yapıldı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Kerim için 1.5 milyon euro bonservis ödeneceğini açıkladı. Başakşehir bu sezon 8 transfere 2.3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Öte yandan turuncu-lacivertlilerin Club Brugge ile oynayacağı maçı İtalyan Paolo Mazzoleni yönetecek.