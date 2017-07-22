 Da Costa ve Frei imzaladı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Da Costa ve Frei imzaladı

    Da Costa ve Frei imzaladı

    Geçen sezon ligi 2. basamakta bitiren İstanbul temsilcisi, ve 'ı da renklerine bağladı.

    Da Costa 2+1 yıllık sözleşme imzaladı, Frei ile 4 yıllık kontrat yapıldı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Kerim için 1.5 milyon euro bonservis ödeneceğini açıkladı. Başakşehir bu sezon 8 transfere 2.3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Öte yandan turuncu-lacivertlilerin Club Brugge ile oynayacağı maçı İtalyan Paolo Mazzoleni yönetecek.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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