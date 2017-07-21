Medipol Başakşehir'e İtalyan hakem
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, Belçika'nın Club Brugge takımıyla yapacağı ilk maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz Çarşamba günü Belçika'nın Bruges kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak Club Brugge-Medipol Başakşehir müsabakasında, Mazzoleni düdük çalacak.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:19
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Düsseldorf'lu Ne o ? Aglıyormusun MARYA ? .... Kupamız VARYA !
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fb boluya 1 mılyon avroya gıtmıs ne para varmış boluda topuk yaylasına yakın orda para ekmışler demekki
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10’u kaybetti!
Toplam 42
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UYDURMAYIN YETER Maicon gomis ve belhanda takımın yükünü çektiler bu takımdan ACİL şekilde selçuk carole ve yasin gitsin linnes sol bek olsun bıktık artık.!
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