Kerim Frei ve Da Costa imzaladı

Başakşehir, milli oyuncu Kerim Frei ile 4, Faslı oyuncu Manuel Da Costa ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin hızlı takımı Başakşehir, 2 önemli isme daha imza attırdı. Birmingham'tan kadroya katılan Kerim Frei 4 yıllık anlaşmaya imza atarken, Olympiakos'tan alınan Manuel Da Costa da kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Kerim, A Milli Takım'a hizmet eden ve Abdullah Avcı tarafından ilk kez milli takıma çağrılan bir oyuncu. Abdullah Hoca'nın çok beklentileri var Kerim'den. Biz de ondan çok şey bekliyoruz. Potansiyeli var. Önümüzdeki sezon bize Avrupa'da ve ligde aynı desteği katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. Stoper sıkıntımız vardı. Beğendiğimiz bir oyuncuydu Da Costa. Avrupa tecrübesi de var. Onu da takıma katmaya çok arzu ediyorduk. İki oyuncunun da bu ailenin içine katılmasından mutlu olduk" şeklinde konuştu.



Göksel Gümüşdağ, Kerim için İngiltere'nin Birmingham Kulübüne bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro bonservis ödeyeceklerini aktardı.



"Visca'yı vermeyi hiç düşünmedik"

Gümüşdağ, Edin Visca'nın takımda kalacağını vurgulayarak, "Cengiz Ünder'den sonra Visca'yı vermeyi hiç düşünmedik. Çıkan haberleri ciddiye almadık. Visca önemli bir oyuncu ve kadronun içinde olacak" diye konuştu.



Kerim Frei: "Buraya geldiğim için çok mutluyum"

5 yıl önce Beşiktaş'a transfer olduğunu hatırlatan Kerim, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Milli Takım'a ilk kez Abdullah Avcı tarafından çağrılmıştım. Hem ligde hem Avrupa'da takıma hizmet vereceğim için çık mutluyum. 5 yıl önce Beşiktaş'a geldiğinde çok gençtim. Ne yazık ki istenen duruma gelemedim. Şu an doğru insanlarla doğru yere geldim" açıklamasını yaptı.



Da Costa: "Kariyerim açısından önemli bir transfer"

Büyük bir kulübe geldiğini ifade eden Faslı oyuncu Da Costa ise, "Avrupa'da önemli turnuvalarda oynadım. Başakşehir her sezon daha da büyüyen bir takım. Başkanımız ve hocamızın konuşmaları buraya gelmemi etkiledi. Kariyerim açısından önemli bir transfer" şeklinde konuştu.

İmza töreninden sonra Kerim 29, Da Costa ise 27 numaralı formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.