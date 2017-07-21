Gümüşdağ’dan tweet açıklaması
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın İsveç'in Östersunds takımına elenmesinden sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilgili, "İki dostun maçtan sonra karşılıklı mesajlarının şaka olduğunu bilmek lazım" dedi.
"Galatasaray dün Avrupa'dan elendi. Futbol adamı olarak üzüldüm. Bazen bu işleri çok ciddiye alıyoruz. Galatasaray'ı çok seviyoruz. Biliyoruz ki bu bir oyun. İki dostun maçtan sonra karşılıklı mesajlarının şaka olduğunu bilmek lazım. Baktığınızda biz bir yıl boyunca Beşiktaş'la burun buruna yarıştık ve twitler attık. Bu bir oyun. Burada güzel bir dostluk var. Maksat bazen aşmış olabilir. Sosyal medyayı yöneten arkadaşları ikaz ettim. Üzüntü olduysa kusura bakmasınlar."
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:17
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Çalık’tan büyük hata
Toplam 10
Yorum
Aslan ASLA GALATASARAY TOPCUSU OLAMAZ PAF TAKIMINA YOLLAYIN YERINE KORAY GÜNTERI OYNATIN ARTIK SERDARDA BIZIM FORMAMIZI TASIYAMAZ
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 4
Yorum
MRDMR yazik oldu ama gs gs ise tekrar ayaga kalkar
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Sözleşmeyi imzaladı, çubuklu formayla poz verdi
Toplam 13
Yorum
emir adaamsın ulann adammmmm
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