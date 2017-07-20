 Kerim Frei ve Manuel Da Costa, Medipol Başakşehir'de – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    ve , Medipol Başakşehir'de

    Kerim Frei ve Manuel Da Costa, Medipol Başakşehir'de

    Transferin flaş ekiplerinden Medipol Başakşehir, ve ile anlaşma sağladı.

    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde boy gösterecek olan Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarında tam gaz devam ediyor.

    Cengiz Ünder'in Roma'ya satılmasının ardından kanat oyuncusu arayışlarına hız veren Medipol Başakşehir, sağ kanattaki boşluğu ile doldurdu.

    3 sezon Beşiktaş'ta forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de geçiren Kerim Frei, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönmüş oldu.

    STOPERE MANUEL DA COSTA
    Elia, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy gibi önemli isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Kerim Frei'yla birlikte 'yla da anlaşmaya vardı. İstanbul temsilcisi son olarak Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı transfer etti.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER
    Medipol Başakşehir yeni transferler Kerim Frei ve Da Costa'nın imza töreniyle ilgili bir açıklama yaptı. Turuncu-lacivertliler, iki yeni isim için yarın saat 10.30'da imza töreni düzenleyeceğini resmi sitesinden duyurdu. Kerim Frei ve Da Costa ayrıca sağlık kontrolünden de geçirildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:29
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