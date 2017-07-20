Kerim Frei ve Manuel Da Costa, Medipol Başakşehir'de
Transferin flaş ekiplerinden Medipol Başakşehir, Manuel Da Costa ve Kerim Frei ile anlaşma sağladı.
Cengiz Ünder'in Roma'ya satılmasının ardından kanat oyuncusu arayışlarına hız veren Medipol Başakşehir, sağ kanattaki boşluğu Kerim Frei ile doldurdu.
3 sezon Beşiktaş'ta forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de geçiren Kerim Frei, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönmüş oldu.
STOPERE MANUEL DA COSTA
Elia, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy gibi önemli isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Kerim Frei'yla birlikte Manuel Da Costa'yla da anlaşmaya vardı. İstanbul temsilcisi son olarak Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı transfer etti.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER
Medipol Başakşehir yeni transferler Kerim Frei ve Da Costa'nın imza töreniyle ilgili bir açıklama yaptı. Turuncu-lacivertliler, iki yeni isim için yarın saat 10.30'da imza töreni düzenleyeceğini resmi sitesinden duyurdu. Kerim Frei ve Da Costa ayrıca sağlık kontrolünden de geçirildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:29
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Aslına dönme zamanı
Toplam 65
Yorum
Garaudy aslinda kolay gecilmesi gereken tur zora girdi..tudor kendi ipini çeker eger elenirse.son söz. .gulme komsuna gelir basina..fb..bjk.
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 10
Yorum
Yunus Topu iki direk arasından geçirecek adamları bile ta Brezilyada milyon dolarlar vererek getiriyoruz.80 MİLYONLUK ÜLKEDEN 20-30 ÜST DÜZEY OYUN
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Trabzon'da yoğun takvim
Toplam 1
Yorum
engin güner :):):):):):):) sadece gulerım neyın kombınesı trabzonsporu sıradan bır anadolu takım ı yaptınız hala kombıne dıyorsunuz hadee hadeeee
Kerim Frei ve Manuel Da Costa, Medipol Başakşehir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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