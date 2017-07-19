Başakşehir'den flaş transfer
Başakşehir son olarak Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Elia, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy gibi önemli isimleri kadrosuna katan Başakşehir son olarak Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı transfer etti.
Chedjou'nun sakatlığının ardından stoper arayışlarını sürdüren Başakşehir tecrübeli oyuncunun tranfserini kısa süre içinde açıklayacak.
Fas Milli Takım forması da giyen Manuel da Costa Olympiakos ile geçen sezon çıktığı 32 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
Kariyerinde daha önce Nancy, PSV Eindhoven, Fiorentina, West Ham United ve Lokomotif Moskova formaları giyen tecrübeli stoper 2013-2014 ve 2014-2015 yılları arasında Sivasspor forması terletmişti.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 25
Yorum
lafa gelince milyon avroları alırken profesyonel cereme ödemeye gelince duygusal...oh varsa öyle biyer yerini söyleyin..
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Yıldırım’dan 19.07 kutlaması
Toplam 7
Yorum
volkanı emekliye sevk et monaco maçında volkan yine yumurtladı gol.
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 25
Yorum
Türkiye !!! ALLAH RIZASI IÇIN ŞENOL GUNESI MILLI TAKIMA GETIRIN AALLAHHH RIZASI ICIINNNN ..... BIR GALATASARAYLI OLARAK ŞENOL GUNESI MILLI TAKIMA ISTYRM
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