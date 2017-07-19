 Başakşehir kaçamadı: 2-2 – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Başakşehir kaçamadı: 2-2

    Başakşehir kaçamadı: 2-2

    Başakşehir, İsrail Birinci Futbol Ligi ekibi Ashdod ile 2-2 berabere kaldı.

    Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında kamp yapan turuncu-lacivertli takım, Kranj Stadı'nda Ashdod ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu ve Visca'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ekibimiz sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:39
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