Başakşehir'in Slovenya kampı
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Slovenya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Kranjska Gora kasabasındaki sahada Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular fizik gücü arttırıcı çalışmalar yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından, kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Abdullah Avcı, Slovenya kampının en ağır idmanını gerçekleştirerek, oyuncularının fizik gücünü zorladı.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Barbekü partisi
Teknik heyet ve futbolcular, sabah antrenmanın ardından barbekü partisinde bir araya geldi.
Kranjska Gora'da yer alan Avrupa'nın en büyük kayakla atlama pistinin yanında gerçekleştirilen organizasyonda futbolcular neşeli anlar yaşadı.
Kamp bir gün erken bitecek
Turuncu-lacivertli takımın 19 Temmuz Çarşamba günü biteceği açıklanan Slovenya kampı, bir gün önce sona erecek.
Medipol Başakşehir, yarın akşam oynayacağı hazırlık maçının ardından Ljubljana Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İstanbul'a dönecek.
Hazırlık maçında rakip Ashdod
Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında yarın İsrail 1. Futbol Ligi takımlarından Ashdod ile karşı karşıya gelecek.
Kranj Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:36
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 1
Yorum
öğretici lucescu ile görüştük , tudor her halikarda yolcu, muslerayı da iyi bir teklif gelirlerse satarız demek istiyor mendebur yalancı !
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Çeşme tatili kızdırdı
Toplam 26
Yorum
CLman eger yerli oyuncu olcaksa kadroda sadece alt yapidan oyuncu olmali..boyle yasin sinan tolga gibi gevsek adamlari seven taraftar var bide..!!
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''Halkayı daralttık''
Toplam 11
Yorum
Süper Yetenek Alper Alper çok yetenekli ve oyunu ofansif oynayabilen biri. Bence başarısızlığının nedenini ileride pres yapılmamasından kaynaklanıyordu...
Başakşehir'in Slovenya kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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