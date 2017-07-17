 Başakşehir'in Slovenya kampı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'in Slovenya kampı

    Başakşehir'in Slovenya kampı

    Medipol , yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Slovenya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

    Kranjska Gora kasabasındaki sahada Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular fizik gücü arttırıcı çalışmalar yaptı.

    Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından, kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

    Abdullah Avcı, Slovenya kampının en ağır idmanını gerçekleştirerek, oyuncularının fizik gücünü zorladı.

    Medipol , yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Barbekü partisi
    Teknik heyet ve futbolcular, sabah antrenmanın ardından barbekü partisinde bir araya geldi.

    Kranjska Gora'da yer alan Avrupa'nın en büyük kayakla atlama pistinin yanında gerçekleştirilen organizasyonda futbolcular neşeli anlar yaşadı.

    Kamp bir gün erken bitecek
    Turuncu-lacivertli takımın 19 Temmuz Çarşamba günü biteceği açıklanan Slovenya kampı, bir gün önce sona erecek.

    Medipol Başakşehir, yarın akşam oynayacağı hazırlık maçının ardından Ljubljana Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İstanbul'a dönecek.

    Hazırlık maçında rakip Ashdod
    Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında yarın İsrail 1. Futbol Ligi takımlarından Ashdod ile karşı karşıya gelecek.

    Kranj Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:36
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