 Cengiz için foto yarışı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Cengiz için foto yarışı

    Cengiz için foto yarışı

    Romalı taraftarlar, Ünder’i bağrına bastı Öz çekim yapabilmek için birbiriyle yarıştı.

    20 yaşında Başakşehir'den 'ya transfer olarak göğsümüzü kabartan Cengiz Ünder, İtalyanlar'dan yoğun ilgi gördü. Çizme'de "Boğaz'ın Dybala'sı" olarak adlandırılan Cengiz dün sağlık kontrolünden geçti. Roma taraftarlar, Cengiz'e yoğun ilgi gösterirken, milli yıldızla fotoğraf çektirip imza almak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Sol kanat oyuncusu, yeni takımındaki sıcak karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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