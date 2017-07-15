 Şehir inanıyor – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Şehir inanıyor

    Şehir inanıyor

    Turuncu-lacivertliler, eski golcüsü Jeremy Perbet’i transfer eden Belçika’nın ünlü takımıyla ilk maçı 25 veya 26 Temmuz’da deplasmanda oynayacak. Rövanş 1 veya 2 Ağustos’ta İstanbul’da.

    İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi 3'ncü ön eleme turu kura çekiminde Başakşehir'e Belçika'dan çıktı. Temsilcimiz ilk maçı 25 veya 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

    Brugge, daha önce Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 2014-2015'te Son 16 turunda temsilcimizi iki maçta da yenen mavi-siyahlılar, 2002-2003'te ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında G.Saray'ın rakibi oldu. İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, Belçika'da 3-1 kazandı. Başakşehir'den tanıdık bir isim ise Brugge kadrosunda. 2014-2015'te Başakşehir'de oynayan ve 27 maçta 5 gol atan Jeremy Perbet, Belçika devine transfer oldu.

    GÖNLÜNDEKİ TAKIM
    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da, Brugge eşleşmesi ve transferler için çarpıcı açıklamalar yaptı. Brugge hakkında "İçimden geçen bir takımdı" diyen Gümüşdağ, iki transfer müjdesi verirken, Beşiktaşlı eski kanat oyuncusu Kerim Frei'ın ismini verdi. Gümüşdağ, "Kerim ve bir stoperle transferi kapatacağız. Kiralık da olabilir stoper transferi" diye konuştu.

    AVRUPA İÇİN BİRÇOK ŞEYİ HALLEDERİZ
    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Brugge için şunları söyledi: "Geçen sene iki final oynadık, bence bizim için esas final Brugge maçları olacak. Bunun için oynamıştık. Turu geçersek Avrupa kupaları için birçok şeyi halletmiş olacağız. Play-off oynayacağız, Avrupa Ligi'ni cebimize koyacağız. Kulübün maddi, manevi kazançları olacak. Şu saatten sonra bunun için çalışacağız" dedi.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL OYNADI
    Belçika'da 34 kez şampiyon olan Anderlecht'ten sonra 14'le ikinci sırada gelen Brugge, 1891'de kuruldu. Maçlarını 29 bin 300 kişilik Jan Breydel Stadı'nda oynayan mavi-siyahlılar, 1977-78'de Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Belçika'nın tek takımı oldu. Yaş ortalaması 24.6, piyasa değeri 88 milyon euro olan Brugge, yeni sezon öncesi 8 transfere imza atıp, 9.15 milyon euro harcadı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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