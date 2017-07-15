Şehir inanıyor
Turuncu-lacivertliler, eski golcüsü Jeremy Perbet’i transfer eden Belçika’nın ünlü takımıyla ilk maçı 25 veya 26 Temmuz’da deplasmanda oynayacak. Rövanş 1 veya 2 Ağustos’ta İstanbul’da.
Brugge, daha önce Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 2014-2015'te Son 16 turunda temsilcimizi iki maçta da yenen mavi-siyahlılar, 2002-2003'te ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında G.Saray'ın rakibi oldu. İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, Belçika'da 3-1 kazandı. Başakşehir'den tanıdık bir isim ise Brugge kadrosunda. 2014-2015'te Başakşehir'de oynayan ve 27 maçta 5 gol atan Jeremy Perbet, Belçika devine transfer oldu.
GÖNLÜNDEKİ TAKIM
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da, Brugge eşleşmesi ve transferler için çarpıcı açıklamalar yaptı. Brugge hakkında "İçimden geçen bir takımdı" diyen Gümüşdağ, iki transfer müjdesi verirken, Beşiktaşlı eski kanat oyuncusu Kerim Frei'ın ismini verdi. Gümüşdağ, "Kerim ve bir stoperle transferi kapatacağız. Kiralık da olabilir stoper transferi" diye konuştu.
AVRUPA İÇİN BİRÇOK ŞEYİ HALLEDERİZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Brugge için şunları söyledi: "Geçen sene iki final oynadık, bence bizim için esas final Brugge maçları olacak. Bunun için oynamıştık. Turu geçersek Avrupa kupaları için birçok şeyi halletmiş olacağız. Play-off oynayacağız, Avrupa Ligi'ni cebimize koyacağız. Kulübün maddi, manevi kazançları olacak. Şu saatten sonra bunun için çalışacağız" dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL OYNADI
Belçika'da 34 kez şampiyon olan Anderlecht'ten sonra 14'le ikinci sırada gelen Brugge, 1891'de kuruldu. Maçlarını 29 bin 300 kişilik Jan Breydel Stadı'nda oynayan mavi-siyahlılar, 1977-78'de Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Belçika'nın tek takımı oldu. Yaş ortalaması 24.6, piyasa değeri 88 milyon euro olan Brugge, yeni sezon öncesi 8 transfere imza atıp, 9.15 milyon euro harcadı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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