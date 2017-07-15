 Cumhurbaşkanı’ndan tebrik – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Cumhurbaşkanı’ndan tebrik

    Cumhurbaşkanı’ndan tebrik

    ’ya transfer olan , “Cumhurbaşkanımız beni arayarak tebrik etti. Bu beni çok gururlandırdı” dedi. İtalya’ya giden milli yıldızı havaalanında kalabalık bir basın ordusu karşıladı.

    'ya transfer olan için bir veda töreni düzenlendi. 19 yaşındaki milli yıldızımız, 'ın kendisini arayıp tebrik ettiğini söylerken, "Bu beni gururlandırdı. Ülke olarak her zaman arkandayız dedi" ifadelerini kullandı. Cengiz, Roma ve M.City arasındaki tercihi için, "Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, Sevilla'dan getirildi. Monchi'nin genç oyunculara verdiği fırsatı biliyorum, teknik direktörü de aynı şekilde. Hücum odaklı oynuyorlar. Ben City'yi seçsem City'den kiralık gidecektim. Roma oynatmak için alacağını söyledi. Karar vermek zor olmadı" dedi. Konuşmaların ardından 20. yaş gününü kutlayan Cengiz için pasta kesildi. Ardından Roma'ya giden Cengiz'i kalabalık bir basın ordusu karşıladı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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