Avcı'dan Denayer, Emre ve Kerim açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Gökhan İnler'in transferi Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının önünü açacak." iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, açıklamada bulunan Avcı, Emre Belözoğlu'nun turuncu-lacivertli takım için büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef bu tür iddialardan beslenen bir toplumuz. Öyle bir şey olsa çok samimi bir şekilde söyleriz. Emre burada mutlu bize çok önemli katkı sağlıyor. Bütün oyun planlarını Emre'nin üzerinden yapıyoruz. Öyle bir şey olmadığını düşünüyoruz. Bizim orada gerçek anlamda takviyeye ihtiyacımız vardı. Gökhan bu profile uygun bir oyuncu. Kaliteli oyuncu rekabeti, sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum."

"Kerim Frei talep ettiğimiz bir oyuncu, Denayer kolay bir transfer değil"

Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak, geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de geçiren Kerim Frei'ı kadrolarında görmek istediğini açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Kerim Frei hakkında, "Kerim'i, Türk Milli Takım'da oynatan ilk teknik adamım, o dönemde Fulham'da oynuyordu. Daha önce de bugün de talep ettiğim bir oyuncu. Gelişmeleri ne safhada olduğunu bilmiyorum. Oyuncu kalitesini yükseltip rekabeti sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, "Takıma stoper takviyesi yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Evet muhakkak olacak. Bununla ilgili tüm yöneticiler çalışıyor. Bu sene farklı bir oyun oynayacağız, Chedjou bizim için önemli bir ayaktı, sakatlandı. Bekir'in ayrılık durumu oldu. Bir tane net stopere ihtiyacımız var. O da birkaç gün içinde netlik kazanacak." yanıtını verdi.

Avcı, iki sezon önce Galatasaray forması giyen Jason Denayer'i transfer edecekleri iddiası üzerine ise, "Denayer ve birçok oyuncunun ismi üzerinden hocalarla konuşup, yönetime sunuyoruz. Denayer kolay bir transfer gibi durmuyor. Beğendiğim bir oyuncu ama şu an itibarıyla başka oyunculara yöneldik." açıklamasını yaptı.

"Uluslararası iki oyuncuyu kadromuza kattık"

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, yeni transferleri Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler hakkında ise şöyle konuştu:

"Mevlüt daha önce A Milli Takım'da ve Genç Milli Takımlarda çalıştığım, inandığım bir oyuncu. Senelerdir Fransa'da uluslararası düzeyde oynamış bir oyuncu. Gökhan, zaten uluslararası bir oyuncu. Bizim de böyle oyunculara ihtiyacımız vardı, ikisini de bünyemize kattık. Oyuncu kalitesini yükselterek, oyun kalitesinde yeni opsiyonları kullanmak istiyoruz."

Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü elemelerinin de kulüp adına büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Geçen sene 33-34 hafta iki kulvarda sonuna kadar ilerledik, finali Club Brugge ile yapacağız. Biz sezonu kapatmadık, devam ediyoruz, 1 senenin emeğinin karşılığını alacağımız Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Bunu geçersek Şampiyonlar Ligi play-off'una kalacağız. UEFA Avrupa Ligi gruplarını da cebimize koyacağız. Bizim gelişimimize çok önemli katkı sağlayacak. 3 senedir Avrupa kupalarındayız, tur atlarsak kendi gelişimimiz ve Türkiye adına son derece önemli olacak." şeklinde konuştu.

"Cengiz bizim ve Türk futbolu için önemli bir projeydi"

Abdullah Avcı, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in takım için önemli bir eksiklik olacağını ancak kadrodaki oyuncuların sistem içerisine girerek, bu yokluğu hissettirmeyeceğine inandığını dile getirdi.

"Öncelikle hem yarışacağız hem üreteceğiz." diyen Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cengiz için çok üzüldük ama bir yandan da çok sevindik. Değerli ve çok hızlı gelişen, her şeyi hak eden bir oyuncu. Bu gelişimini orada da çok doğru bir şekilde tamamlayacak. Cengiz tabii ki önemli bir eksik ama bugün itibarıyla Kerim Frei konuşuluyor, Edin devam ediyor, Tunay Torun ve Elia gibi yetenekli oyuncular geldi. Oyuncu sistemin içine girince diğer oyuncuyu aratmaz ama Cengiz hem bizim kulübümüz hem de Türk futbolu için çok önemli bir projeydi. Bunu çok çabuk gerçekleştirdi. Umarım orada da bunun devamını sağlayacak. Ona canı gönülden başarı diliyorum. İletişimimiz her zaman devam edecek.