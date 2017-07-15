 15 gol sözü, Atalanta itirafı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    15 gol sözü, Atalanta itirafı

    15 gol sözü, Atalanta itirafı

    Başakşehir'in yeni transferleri ve için imza töreni düzenlendi.

    İnler, Başakşehir'e transfer sürecinde sürpriz bir itirafta bulundu. 33 yaşındaki orta saha, "Atalanta gözüküyordu ama Başakşehir ile iyi bir görüşme oldu. Hissettim onların hedeflerini ve profesyonelliğini" dedi. Hannover'den ayrılıp turuncu-lacivertlilerin yolunu tutan 30 yaşındaki milli golcü ise, "İsmim hep Türkiye ile anıldı, Başakşehir'e kısmet oldu. Buraya 15 gol atmaya geldim" iddiasında bulundu.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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