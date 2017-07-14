Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Club Brugge oldu.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile mücadele edecek.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda yapılan kura çekiminin ardından Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, Belçika'nın Club Brugge takımı oldu.
Medipol Başakşehir, ilk maçını deplasmanda 25 veya 26 Temmuz'da, rövanşı ise evinde 1 veya 2 Ağustos'ta oynayacak.
İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazanacak.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:39
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Edin Visca an meselesi
Toplam 19
Yorum
Sakaryali ünder gitti yerine yusuf yıldızlaşır bizde ah vah çekeriz ama visca orta sınıf üstü kaliteli oyuncu. yarar sağlayacağına eminim
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Cavanda Sivas’a
Toplam 4
Yorum
gsda oyuncular belli bir kalitede olabilir ama bunndan daha önemlisi amatör bir kulupten bile daha kötu yönetilmesi gibi daha buyuk bir sorun var.tudor korkak ve tecrubesiz bir hoca
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Marcelo yerine Mangala
Toplam 18
Yorum
bjktufan bence mangala yada kolarov marcelonun yerini doldurur . abartmayın marcelo beşiktaşa gelmeden önce kim tanıyodu
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