 Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'in rakibi belli oldu

    Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

    UEFA 'ne 3. ön eleme turundan katılacak temsilcimiz 'in rakibi oldu.

    Medipol Başakşehir, UEFA 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile mücadele edecek.

    Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda yapılan kura çekiminin ardından Türkiye'yi temsil eden 'in rakibi, Belçika'nın takımı oldu.

    Medipol Başakşehir, ilk maçını deplasmanda 25 veya 26 Temmuz'da, rövanşı ise evinde 1 veya 2 Ağustos'ta oynayacak.

    İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazanacak.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:39
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