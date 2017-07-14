Medipol Başakşehir salonda çalıştı
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Slovenya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Kranjska Gora kasabasındaki yağmur nedeniyle sabah antrenmanı konaklanan otele yakın bölgedeki spor salonunda gerçekleştirildi. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışması ile süren idman, fitneesla tamamlandı.
Turuncu-lacivertli takımın koordinasyon çalışması sırasında futbolcuların oldukça eğlendiği görüldü.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile Avusturya'nın Klagenfurt kasabasında oynayacak. Villach Stadı'ndaki mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:26
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
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Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
Medipol Başakşehir salonda çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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