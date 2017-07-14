 Medipol Başakşehir salonda çalıştı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Medipol salonda çalıştı

    Medipol Başakşehir salonda çalıştı

    Medipol , yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Slovenya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

    Kranjska Gora kasabasındaki yağmur nedeniyle sabah antrenmanı konaklanan otele yakın bölgedeki spor salonunda gerçekleştirildi. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışması ile süren idman, fitneesla tamamlandı.

    Turuncu-lacivertli takımın koordinasyon çalışması sırasında futbolcuların oldukça eğlendiği görüldü.

    Medipol , yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile Avusturya'nın Klagenfurt kasabasında oynayacak. Villach Stadı'ndaki mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medipol Başakşehir salonda çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.