 Gözyaşlarıyla uğurlandı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Gözyaşlarıyla uğurlandı

    Gözyaşlarıyla uğurlandı

    İtalya Seri A temsilcisi ’ya transfer olan futbolcusu ’i bugün Atatürk Havalimanı’ndan ailesi gözyaşları arasında uğurladı.

    THY'ye ait bir uçakla İstanbul'dan 'ya giden kendisini uğurlamak için Atatürk Havalimanı'na gelen annesi Fatma, babası Hasan ve ablası Fatma Nur'dan gözyaşları içinde ayrıldı. Saat 15.40'da Roma'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Cengiz Ünder dışhatlar terminali gidiş katı önünde ailesinden uzun süre ayrılamadı. Annesi Fatma, Babası Hasan ve Ablası Fatma Nur'a birkaç kez sarılan Cengiz Ünder onların gözyaşları karşısında duygulandı.

    Cengiz Ünder kameralara yaptığı açıklamada, "10 yaşımdan beri ailemden uzak yaşıyorum. İstanbul'a geldiğimde beraber yaşıyorduk. Fakat Roma'ya gelecekler ve benimle kalacaklar. İlk defa bu kadar uzak kalacağız. Türkiye'ye Türk Bayrağını orada onurla temsil edeceğim" dedi.Baba Hasan Ünder ise, " Oğlumla gurur duyuyorum. Allah yolunu açık etsin. Kazasız belasız Allah uzun ömürler versin" dedi.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:53
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