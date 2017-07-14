Gözyaşlarıyla uğurlandı
İtalya Seri A temsilcisi Roma’ya transfer olan Medipol Başakşehir futbolcusu Cengiz Ünder’i bugün Atatürk Havalimanı’ndan ailesi gözyaşları arasında uğurladı.
THY'ye ait bir uçakla İstanbul'dan Roma'ya giden Cengiz Ünder kendisini uğurlamak için Atatürk Havalimanı'na gelen annesi Fatma, babası Hasan ve ablası Fatma Nur'dan gözyaşları içinde ayrıldı. Saat 15.40'da Roma'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Cengiz Ünder dışhatlar terminali gidiş katı önünde ailesinden uzun süre ayrılamadı. Annesi Fatma, Babası Hasan ve Ablası Fatma Nur'a birkaç kez sarılan Cengiz Ünder onların gözyaşları karşısında duygulandı.
Cengiz Ünder kameralara yaptığı açıklamada, "10 yaşımdan beri ailemden uzak yaşıyorum. İstanbul'a geldiğimde beraber yaşıyorduk. Fakat Roma'ya gelecekler ve benimle kalacaklar. İlk defa bu kadar uzak kalacağız. Türkiye'ye Türk Bayrağını orada onurla temsil edeceğim" dedi.Baba Hasan Ünder ise, " Oğlumla gurur duyuyorum. Allah yolunu açık etsin. Kazasız belasız Allah uzun ömürler versin" dedi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:53
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Gözyaşlarıyla uğurlandı
Toplam 1
Yorum
Berkay Aslanım benim hadi göster Roma'da oynayışını Başarılar
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Semih formayı giydi
Toplam 1
Yorum
ÖZGÜR BURAK ŞİMŞEK Bu fotoğrafa bakın ve kına yakın...bu adamı gönderdiler ya gerek yönetime divana elini taşın altına koymayan camia başkan bozuntusuna yazık
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Marcelo resmen Lyon’da
Toplam 6
Yorum
bjk taraftarı 10 kişiden değil 9 10 nuda gitmesin derdi.
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