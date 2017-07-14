 Göksel Gümüdağ açıkladı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Göksel Gümüdağ açıkladı

    Göksel Gümüdağ açıkladı

    Başkanı , gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirerek, "Club Brugge'ü arzu ediyordum. Gerçekten de öyle çıktı. O takım, bu takım çıktı diye değerlendirme yapmam. Her takım zordur" dedi.

    Yeni transferler Gökhan İnler ve Mevlüt Erdinç'in basın toplantısında Medipol Başakşehir Başkanı , gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Slovenya kampında Chedjou'nun sakatlandığını belirten Gümüşdağ, "4-5 ay aramızda olamayacak. Şu anki planlamamız 2 futbolu daha kadromuza katmak" şeklinde konuştu.

    "Club Brugge'ü arzu ediyordum"
    Kulübü profesyonel şirket anlayışıyla yöneteceklerini yineleyen Gümüşdağ, "Biz her zaman kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutarız. UEFA Şampiyonlar Ligi kurasında Club Brugge'ü arzu ediyordum. Gerçekten de öyle çıktı. O takım, bu takım çıktı diye değerlendirme yapmam. Her takım zordur, her maç 90 dakikada biter. Bu yıl derbilerin şampiyonuyuz. Yarış sadece onların arasında geçseydi lig şampiyonuyduk. İçeride, dışarıda derbileri kazandık ama kadro potansiyeli biraz daha az olan takımlara karşı puan kaybettik. İnşallah hayırlı bir kura olur" diye konuştu.

    "Emre için Fenerbahçe'den teklif gelmedi"
    Emre Belözoğlu'nun 'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler için de açıklamalarda bulunan Başkan Gümüşdağ, "Emre, bizim 1 yıl daha sözleşmesi olan futbolcumuz. Haberleri gazetelerde görüyorum, kendim de şaşkınım. Fenerbahçe'den bir teklif gelmedi. Ondan çok memnunuz, o da buradan memnun. Kulübümüze kendisiyle alakalı en ufak bir teklif gelmedi" diyerek sözlerini noktaladı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:32
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