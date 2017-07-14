Göksel Gümüdağ açıkladı
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni transferler Gökhan İnler ve Mevlüt Erdinç'in basın toplantısında Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Slovenya kampında Chedjou'nun sakatlandığını belirten Gümüşdağ, "4-5 ay aramızda olamayacak. Şu anki planlamamız 2 futbolu daha kadromuza katmak" şeklinde konuştu.
"Club Brugge'ü arzu ediyordum"
Kulübü profesyonel şirket anlayışıyla yöneteceklerini yineleyen Gümüşdağ, "Biz her zaman kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutarız. UEFA Şampiyonlar Ligi kurasında Club Brugge'ü arzu ediyordum. Gerçekten de öyle çıktı. O takım, bu takım çıktı diye değerlendirme yapmam. Her takım zordur, her maç 90 dakikada biter. Bu yıl derbilerin şampiyonuyuz. Yarış sadece onların arasında geçseydi lig şampiyonuyduk. İçeride, dışarıda derbileri kazandık ama kadro potansiyeli biraz daha az olan takımlara karşı puan kaybettik. İnşallah hayırlı bir kura olur" diye konuştu.
"Emre için Fenerbahçe'den teklif gelmedi"
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler için de açıklamalarda bulunan Başkan Gümüşdağ, "Emre, bizim 1 yıl daha sözleşmesi olan futbolcumuz. Haberleri gazetelerde görüyorum, kendim de şaşkınım. Fenerbahçe'den bir teklif gelmedi. Ondan çok memnunuz, o da buradan memnun. Kulübümüze kendisiyle alakalı en ufak bir teklif gelmedi" diyerek sözlerini noktaladı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:32
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
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Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
Göksel Gümüdağ açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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