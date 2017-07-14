Beşiktaş'tan ayrıldı Başakşehir'le anlaştı
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan İnler'i renklerine bağladı.
Turuncu lacivertli yöneticiler ile yapılan görüşmeler sonrası anlaşmaya varan 33 yaşındaki futbolcunun transferinin, ufak pürüzlerin de çözülmesiyle resmen açıklanması bekleniyor.
Böylece, kısa süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler, Medipol Başakşehir formasıyla yeniden Süper Lig'de boy gösterecek.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:52
-
İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
-
Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
-
Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Beşiktaş'tan ayrıldı Başakşehir'le anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.