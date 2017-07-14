Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı

Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Gümüşdağ yaptığı açıklamada 'Türkiye rekoru bizde. Roma, Cengiz'i satması durumunda bir %20'lik hakkımız daha olacak" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen basın toplatısında Cengiz Ünder'in bonservisini açıklayan Göksel Gümüşdağ; "Altınordu'dan €600.000'e aldığımız Cengiz Ünder'i, €15.000.000'a Roma'ya sattık. Bu Türkiye rekorudur. Roma eğer Cengiz Ünder'i satarsa, oradan da bir %20 hakkımız olacak. Ben inanıyorum Cengiz'e, transfer de yapacak" dedi.



İngiliz kulübü ile neden anlaşmadıklarını da açıklayan Gümüşdağ; "Manchester City, Cengiz'i alsaydı kiralayacaktı. Roma direkt oynatacağı için Roma'ya karar verdik, gitse yarın oynar. Cengiz'den bu kadar kolay ayrılacağımızı tahmin etmiyordum. Kardeşim çok hızlı tarih yazdı. Dualarla uğurlayacağız. Cengiz ahlakı düzgün. Annesi, babası muhterem insanlar, onu da orada yalnız bırakmayacağız. Mevlüt'e Gökhan'a da söyledim" ifadelerini kullandı.