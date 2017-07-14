Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Gümüşdağ yaptığı açıklamada 'Türkiye rekoru bizde. Roma, Cengiz'i satması durumunda bir %20'lik hakkımız daha olacak" ifadelerini kullandı.
İngiliz kulübü ile neden anlaşmadıklarını da açıklayan Gümüşdağ; "Manchester City, Cengiz'i alsaydı kiralayacaktı. Roma direkt oynatacağı için Roma'ya karar verdik, gitse yarın oynar. Cengiz'den bu kadar kolay ayrılacağımızı tahmin etmiyordum. Kardeşim çok hızlı tarih yazdı. Dualarla uğurlayacağız. Cengiz ahlakı düzgün. Annesi, babası muhterem insanlar, onu da orada yalnız bırakmayacağız. Mevlüt'e Gökhan'a da söyledim" ifadelerini kullandı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:46
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Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Toplam 6
Yorum
webaslan3366 salih dursunumu dion o galatasarayın oyuncusuydu antalyaya sattık :D
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Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Toplam 6
Yorum
SES hani şu hakeme kırmızı kart gösteren saygısız bir trabzonlu oyuncu vardı o nerelerde şimdi,
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Sneijder’e tam destek
Toplam 25
Yorum
Birol Dursun alsin Tudorunu nereye giderse gitsin !
Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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