 Başakşehir'in rakibini tanıyalım – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Başakşehir'in rakibini tanıyalım

    Başakşehir'in rakibini tanıyalım

    'in Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi hakkında bilinmesi gerekenler...

    , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın takımıyla eşleşti. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32. turunda Beşiktaş ile eşleşen Brugge, siyah-beyazlıları kupanın dışına itmişti.

    Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'ni Anderlecht'in ardından 2. sırada bitiren , 14 lig şampiyonluğu, 11 Belçika Kupası, 14 defa da Belçika Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

    Maçlarını 29 bin kapasiteli Jan Breydel Stadyumu'nda oynayan mavi-siyahlıların teknik direktörlüğünü ise 39 yaşındaki Ivan Leko yapıyor.

    Perbet eski takımına karşı
    Club Brugge forması giyen 32 yaşındaki Jeremy Perbet, bu eşleşmeyle birlikte eski takımına karşı forma giyecek. 2014-2015 sezonunda geldiği 'de 1 yıl geçiren Perbet, turuncu lacivertli formayla çıktığı 27 maçta 5 gol kaydetti.

    Beşiktaş'ı elemişlerdi
    2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32. turunda Beşiktaş ile eşleşen Brugge, evinde oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı takımı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. 14 Mart 2015'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan rövanş karşılaşmasında da 3-1'lik skorla gülen Belçika ekibi oldu ve Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:23
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