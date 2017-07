Turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulunan Adebayor, "Sezon başı kampı geçirmemiş futbolcu savaşa hazırlanmamış bir asker gibidir, siz savaşa hazırlanmazsanız onun sonucu bellidir." sözlerini kullanarak şöyle konuştu:

"Sezon başı kamp geçirmemiş futbolcu, ne kadar iyi olursa olsun zorluklar yaşar. Buna rağmen geçtiğimiz 6 ay yine de iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Bu sene çok daha farklı bir Adebayor göreceksiniz. Kamp dönemini geçirdiğim Başakşehir'le ilk defa tam bir sezonum olacak. Yani savaşa hazırım. Benim burada amacım takımın maçlar kazanması, daha sonra gol atmak, asist yapmak, defansa yardım etmem gerekiyorsa bunu yapmak. Bu sene çok daha farklı bir Adebayor göstermek için var gücümle çalışıyorum."



"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde turları geçmek"

Slovenya kampının en neşeli isimlerinden olan Adebayor, hayat kendisine ne getirirse getirsin neşesini korumaya çalıştığını belirterek, "Açıkçası sezon başı kampları futbolcuların çok sevdiği dönemler değildir, hatta futbolcular nefret eder. Çünkü hocalar, futbolculara çok yüklenir, antrenmanların sayısı ve dozu fazladır. Ama sonuçta bunu seçen biziz, bu bizim en çok keyif aldığımız şey. Ben neşeli halimi herkese yansıtmaya çalışırım." dedi.

Medipol Başakşehir'in her geçen gün büyüyen bir takım olduğunu vurgulayan Togolu yıldız, "Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Başakşehir, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri olma yolunda büyük adımlar atıyor. 'Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilir miyiz?' Ben bu sorunuza 'evet' cevabınızı vermeyi çok isterim. Eğer Başakşehir, Clichy ve Elia gibi isimleri getiriyorsa bunun da bir sebebi vardır. Bizim de hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde turları geçmek. En iyisi sahada konuşmak ve bu soruya sahada cevap vermek." ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelmiştim"

?Adebayor, Medipol Başakşehir'e gelmeden önce Beşiktaş'tan da teklif aldığını açıklayarak, "Evet, Başakşehir'e gelmeden önce Beşiktaş'la bir görüşmem oldu, anlaşma aşamasına gelindi ama sonra iki taraf olarak bu anlaşmayı bozmaya karar verdik. O arada Başakşehir devreye girdi, şu an görüyorum ki çok doğru bir tercih yapmışım." dedi.

Adebayor, Türkiye'de attığı en güzel golü ise, "Benim gollerim arasında seçimim yok ama her zaman ilkler ve sonlar önemlidir. Bu nedenle ilk attığım golü söylüyorum." sözleriyle açıkladı.



Adebayor'dan eski takım arkadaşı Pepe'ye mesaj

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonlukları son anda kaçırdığını hatırlatan golcü oyuncu, şunları söyledi:

"Bu sene hedefimiz son anda kaçırdığımız kupalardan en azından birini kazanmak. Ama tabii ki bu kolay değil. Baktığınız zaman bu sene rakiplerimiz büyük isimlerle anlaştılar, Gomis geldi, yakından tanıdığım Kameni ve Pepe de artık Türkiye'de. Bunlar ligin kalitesini artırıyor, rakiplerimizi güçlendiriyor. Bu yarışın içinde olacaksak biz de aynı kaliteyi göstermeliyiz. Ligin bu seviyeye gelmesinden dolayı çok memnunum."

Adebayor özellikle Real Madrid'den takım arkadaşı Pepe'yi tekrar görecek olmasından dolayı memnuniyetini aktararak, şu sözleri kullandı:

"Pepe'yi tekrar görmek çok güzel olacak. Her şeyden önce çok büyük bir karakter ve çok büyük bir futbolcu. Benim de iyi bir arkadaşım. Real Madrid'de aynı soyunma odasını paylaştık, beraber antrenman yapıyorduk, aynı hedef için savaşıyorduk. Bunun dışında bir ortak özelliğimiz daha var. İkimiz de 26 Şubat doğumluyuz. Ne olursa olsun Pepe'ye karşı oynamak her zaman keyiflidir ve yine öyle olacak. Beni zorlayacak isimlerle oynamaktan keyif alıyorum. Ama daha önemli olan Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçı kazanmak ve ligi Beşiktaş'ın önünde bitirebilmek."



"Cengiz dünyanın en iyi sol kanat oyuncularından biri"

?Adebayor, Slovenya kampından ayrılan ve Roma'ya gitmeye hazırlanan eski takım arkadaşı Cengiz Ünder'e de övgüler yağdırdı.

"Cengiz büyük bir oyuncu ve büyük bir yetenek." diyen Togolu yıldız, "Geçtiğimiz yıl çok büyük bir gelişim gösterdi. Cengiz'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, takımda yaşça büyük oyuncuları dinlemesi. Söylediklerinizi asla kulak ardı etmiyor ve kendisini hep geliştirmeye çalışıyor. Daha zorlu bir lig ve daha zorlu rakiplere karşı oynamaya gidiyor ama bu süreci çok kolay aşacağını düşünüyorum. Çünkü Cengiz hem çok büyük bir oyuncu hem de düzgün bir çocuk. Cengiz, sahip olduğu potansiyelle dünyanın en iyi sol kanat oyuncularından biri ve çok daha iyi olacaktır." sözlerine yer verdi.



"Türk oyunculardan daha fit durumdayım"

Emmanuel Adebayor, Türk futbolu üzerine de önemli tespitler de bulundu.

Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Monaco gibi büyük takımların formalarını giyen Adebayor, genç Türk futbolculara hep daha çok çalışmasını tavsiye ederek, "Türk oyuncular çok çalışmıyor demiyorum ama baktığınız zaman, Türkiye'de çok iyi tesisler var, her türlü imkanınız var. İtalya'da, İspanya'da ülkenizi temsil eden oyuncularınız var ama bazen bir yerde bu iş olmuyor, bir yerde sıkıntı yaşanıyor. Bence bu, çalışma isteğinin biraz eksikliğinden kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.

Deneyimli bir oyuncu olmasına rağmen her zaman fizik gücüne güvendiğinin altını çizen Adebayor, "33 yaşındayım, yaşça büyük olduğum Türk oyunculardan daha fit durumdayım, demek ki bu işte bir yanlışlık var. Türk oyunculara tavsiyem çok daha fazla çalışmaları. İdman öncesi ve sonrası açma germeleri yapmaları ve kendilerine dikkat etmeleri. Çünkü biz profesyonel futbolcularız." yorumunda bulundu.



"Adebayor olduysam bu Togo sayesinde oldu"

Yaz tatilinde ülkesi Togo'da sosyal sorumluluk projelerine imza atan Adebayor, "Medipol Başakşehir'e ilk imza attığımda, başkanımıza Togo'da bazı projelerim olduğunu ve bununla ilgili forma desteği istediğimi söylemiştim. Sağolsun onlar da beni kırmadılar, destek verdiler. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Bugünlere gelmesini ülkesi Togo'ya borçlu olduğunun altını çizen Adebayor, şöyle konuştu:"Adebayor olduysam bu Togo sayesinde oldu. Togo bana çok şey verdi, ben de tanınmış bir futbolcu olarak bazı şeyleri Togo'ya geri vermem gerekiyordu. Ben de yaz tatilinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Togo'daki 5 bölgenin 4'üne gittim. Kendi kurduğum takım ile bölgedeki takımlarla maç yaptırdım. Milli takımın kaptanı da olduğum için gittiğim yerlerde ilgi çok büyük oldu. Bu şehirlere yiyecek, içecek ve malzeme vermeye çalıştık. Bunlar hep Başakşehir sayesinde oldu. Aynı zamanda oralarda da Başakşehir'in tanıtımını yapmış olduk. Kulübüme tekrar teşekkür ediyorum."



Ülkesi Togo'ya olan sevgisinin tarif edilemez boyutlarda olduğunu belirten deneyimli futbolcu, "Ülkeme olan sevgim her şeyden büyük, bir bireye olan sevgiden çok daha büyük. Bunu kelimelerle anlatamayacağım. Orada doğdum, büyüdüm ve sahip olduğum her şeye ülkem sayesinde sahip oldum." sözlerini kullandı.



"Mourinho herkesin söylediği gibi özel bir insan"

Adebayor, "Bugüne kadar çalıştığın en iyi teknik direktör kim?" sorusuna ise şu yanıtı verdi. "Öncelikle tabii ki Mourinho. O, herkesin söylediği gibi 'Special one' yani özel bir insan. Real Madrid'deyken de bana çok özel davranıyordu, çok iyi bir iletişimimiz vardı, hala da iletişimimiz devam ediyor. Bu nedenle Mourinho'ya ayrı bir sayfa açıyorum. Ama şu anki hocamız Abdullah Hoca'ya da ayrı bir sayfa açıyorum. İki isimle de çok net bir iletişimimiz var. En iyi anlaştığım hocalara öncelikle Mourinho ve sonrasında Abdullah Hoca diyebilirim."

Togolu oyuncu, Mourinho'yu özel kılan niteliklerini ise, "Mourinho ile çalışan bir çok oyuncu ona hayrandır, onu çok sever. Ben de bunlardan biriyim. Kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, size de öyle davranıyordu. Kendini nasıl özel hissediyorsa, oyuncularına da kendilerini özel hissettiriyordu. Onu da özel kılan şey buydu. Tamamen oyunculara davranma şekli." sözleriyle açıkladı.



Adebayor'un müzik tutkusu

Slovenya'da antrenmanlara genellikle bisikletle giden Adebayor, küçük hoparlörü ve dinlediği şarkılarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Afrikalı olmaktan dolayı gurur duyduğunun altını çizen Togolu oyuncu, "Özellikle Batı Afrika müziklerini dinlemeyi seviyorum. Bazı grupları mix yapıyorum. Şu an odama gelseniz, odamda da müzik çalıyordur. Çünkü biz Afrikalılar eğlenceli insanlarız, müziği severiz. Bu müziklerden çok keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Adebayor, kariyeri boyunca en iyi anlaştığı futbolcunun ise Kolo Toure olduğunu aktardı. Yıldız golcü, Toure'nin çok konuşan bir futbolcu olsa da her zaman iyi niyetli ve yapıcı bir insan olduğunu dile getirdi.



"İstanbul'da bulunmaktan çok fazla keyif alıyorum."

Togolu yıldız, Türkiye'de dikkatini en fazla çeken şeyin futbola olan tutkunun olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "İstanbul'u çok iyi bilmiyorum, çok fazla gezme şansım olmadı. Günlük hayatım, antrenman sahası ve evim arasında geçiyor. Bazen Fransa ya da İngiltere'den arkadaşlarım geldiği zaman onlarla yemeğe gidiyoruz. İstanbul'da bulunmaktan çok fazla keyif alıyorum."



Adebayor, Arsenal'dan takım arkadaşı Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie ile de görüşme şansının olmadığını, geçtiğimiz sezon oynanan maçtan önce kısaca Arsenal günlerini yad ettiklerini kaydetti.